Gilgeous-Alexander, Wemby y Antetokounmpo se lucen en la NBA

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander, el griego Giannis Antetokounmpo y el francés Victor Wembanyama se lucieron el lunes y guiaron a sus equipos a sendas victorias en la temporada regular de la NBA, mientras que Detroit venció a Boston en choque de líderes de la Conferencia Este.

Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos en la contundente victoria de Oklahoma City Thunder por 136-104 contra los Cleveland Cavaliers.

Dos días después de sufrir una inesperada derrota ante Miami, los campeones de la NBA se aseguraron de que no se repitiera la historia contra Cleveland.

Salvo un breve lapso al comienzo del primer cuarto, Oklahoma City dominó el partido de principio a fin, construyendo una ventaja de dos dígitos antes de sentenciar el encuentro con un impresionante período final de 45 puntos.

La actuación de Gilgeous-Alexander, actual Jugador Más Valioso de la liga y elegido este lunes como "titular" para el Juego de las Estrellas en febrero, con 30 puntos, fue clave.

A él se sumaron el pívot Chet Holmgren aportando 28 unidades y Luguentz Dort otras 18.

Isaiah Joe contribuyó a la victoria del Thunder con 16 puntos desde el banquillo, mientras que Aaron Wiggins finalizó con 12, con cinco jugadores del campeón con cifras de doble dígito.

Oklahoma City mejoró su récord a 36 victorias y 8 derrotas, consolidándose en la cima de la Conferencia Oeste.

Su escolta, San Antonio Spurs, llegó a 30-13 el lunes al vencer cómodamente 123-110 a los Utah Jazz (14-29).

La estrella francesa Victor Wembanyama lideró a los Spurs con 33 puntos, 21 de ellos por la vía del triple, en una noche en la que el potencial ofensivo de San Antonio quedó patente con siete jugadores anotando más de una decena de unidades.

pistons por la mínima a los celtics

Tobias Harris anotó 25 puntos para que los Detroit Pistons vencieran a los Boston Celtics por 104-103 en un emocionante partido entre los dos mejores equipos del Este.

Harris fue uno de los cuatro jugadores de Detroit que terminaron con anotación de dos dígitos, con Jalen Duren aportando 18 puntos y el base Cade Cunningham sumando 16 puntos y 14 asistencias.

Con esta victoria, Detroit amplía su ventaja en la cima del Este con un récord de 31-10, 5,5 partidos por delante de Boston, que ocupa el segundo lugar y ahora tiene un récord de 26-16.

Jaylen Brown lideró la anotación de los Celtics con 32 puntos y estuvo a punto de conseguir la victoria en los últimos segundos, pero su tiro sobre la bocina rebotó en el aro, permitiendo a Detroit aferrarse a la victoria por la mínima.

"Queríamos ganar este partido", dijo Harris tras el triunfo. "Obviamente, somos dos de los mejores equipos del Este; nuestro equipo siempre está preparado para el desafío. Es una gran victoria para nosotros".

antetokounmpo lidera a los bucks

También el lunes, los 21 puntos de Giannis Antetokounmpo ayudaron a los Milwaukee Bucks a contener la remontada de los Atlanta Hawks para lograr una victoria a domicilio por 112-110.

Milwaukee llegó a tener una ventaja de 23 puntos a mediados del tercer cuarto, pero un tenaz equipo local fue reduciendo la diferencia y se puso por delante por un punto a falta de poco más de un minuto para el final, antes de que los Bucks reaccionaran y lograran la victoria.

Nickeil Alexander-Walker, saliendo desde la banca, lideró la anotación de Atlanta con 32 puntos, incluyendo siete triples, mientras que Jalen Johnson terminó con 28 puntos para el equipo local.

Pese a la derrota, Atlanta sigue un puesto por delante de Milwaukee en la Conferencia Este. Los Hawks son décimos con récord de 20-25 y los Bucks undécimos con 18-24.

En Nueva York, Dillon Brooks anotó 27 puntos, Devin Booker sumó 23 y los Suns de Phoenix derrotaron 126-117 a los Nets de Brooklyn el lunes por la noche.

Collin Gillespie terminó con 22 puntos y Grayson Allen añadió 14 desde la banca para los Suns, que han ganado cinco de sus últimos siete partidos. Mark Williams aportó 16 unidades y ocho rebotes.

Phoenix tuvo un 57% de acierto en tiros de campo (44 de 77), incluyendo un 51% (20 de 39) desde larga distancia.

Los Suns llegaron a liderar por hasta 20 puntos en la primera mitad y tenían una ventaja de 17 con 9:08 en el cuarto período antes de que los Nets remontaran.

Noah Clowney de Brooklyn culminó una racha de 19-6 con una jugada de tres puntos que redujo la desventaja a 118-114 con 4:01 restantes en el tiempo reglamentario. Brooks respondió con un triple, pero fue sancionado con una falta técnica después de hacer contacto con Michael Porter Jr.

En Filadelfia, Tyrese Maxey anotó 29 puntos y logró ocho robos horas después de ser nombrado titular del Juego de Estrellas de la NBA por primera vez, y Joel Embiid sumó 30 unidades y nueve rebotes para llevar a los 76ers de Filadelfia a una victoria de 113-104 sobre los Pacers de Indiana el lunes por la noche.

Kelly Oubre Jr. anotó 18 tantos, y los cinco titulares alcanzaron cifras de doble dígito.

Andrew Nembhard lideró a los Pacers con 25 puntos y Pascal Siakam tuvo 24 en una noche en la que los fanáticos del deporte en Indiana probablemente estaban más atentos al juego del campeonato nacional de fútbol americano universitario.

El entrenador de los Pacers, Rick Carlisle, lamentó antes del juego que se perdería el enfrentamiento entre los Hoosiers y Miami.

Lo llamó un “fastidio”.

Carlisle probablemente se sintió de la misma manera después de que los Pacers siguieron una modesta racha de tres victorias con su tercera derrota en cuatro juegos.

En Washington, James Harden anotó 36 puntos, y cuando finalmente falló un par de tiros libres importantes en los segundos finales, el balón regresó directamente a él mientras los Clippers de Los Ángeles superaron 110-106 a los Wizards de Washington el lunes para su sexta victoria consecutiva.

Harden encestó dos tiros libres con 36,9 segundos restantes para darle a los Clippers una ventaja de 108-106, y después de que los equipos intercambiaron posesiones sin anotar, Kyshawn George falló un triple para Washington. Harden recibió una falta con 5,9 segundos restantes. En ese momento, había encestado 16 de 16 desde la línea, pero falló ambos tiros libres.

Los Wizards no pudieron asegurar el rebote, y el balón cayó nuevamente en manos de Harden, quien recibió otra falta y esta vez acertó ambos tiros para asegurar la victoria.

Washington ha perdido siete juegos de forma consecutiva.

Aunque los dos equipos han estado yendo en direcciones opuestas últimamente, este juego estuvo cerrado prácticamente todo el tiempo. La bandeja de Harden puso a los Clippers arriba por tres, pero Khris Middleton recibió una falta mientras lanzaba un triple con 57,6 segundos restantes, y encestó los tres tiros libres para empatar a 106.

Los Clippers jugaron sin el lesionado Kawhi Leonard por segundo juego consecutivo. Trae Young (rodilla, cuádriceps) aún no ha participado desde que fue traspasado a Washington desde Atlanta.

Alex Sarr lideró a los Wizards con 28 puntos. George tuvo 18 unidades, seis asistencias y seis rebotes, pero falló un trío de tiros clave en los últimos minutos para Washington.

Los Clippers ganaron a pesar de lanzar cinco de 28 desde larga distancia. Encestaron 33 de 38 tiros libres y superaron a los Wizards 60-38 en la pintura.

En San Francisco, la estrella de los Warriors, Jimmy Butler, se lesionó la rodilla derecha a mitad del tercer cuarto en una victoria de 135-112 el lunes por la noche contra su antiguo equipo, el Heat de Miami, después de haber anotado 17 puntos, un gran golpe para Golden State.

Los ánimos se caldearon con algunos empujones entre los suplentes en los segundos finales.

Butler se lesionó momentos después de recibir un pase en la pintura cuando cayó de manera dura y torpe tras una colisión con Davion Mitchell del Heat, quien fue sancionado con una falta a los 7:41 del tercer cuarto.

La rodilla se dobló al aterrizar y Butler gritó, hizo una mueca y se agarró la rodilla mientras permanecía en el suelo durante un par de minutos. Necesitó que sus compañeros Gary Payton II y Buddy Hield lo escoltaran fuera de la cancha y al vestuario después de la caída en el lado ofensivo de los Warriors. Cuando finalmente se levantó con ayuda, no pudo poner presión sobre su rodilla.

Andrew Wiggins tuvo 18 unidades y cinco rebotes para Miami en su regreso al Chase Center, donde ayudó a los Warriors a ganar el campeonato de la NBA en 2022. Norman Powell anotó 21 puntos mientras el Heat inició un viaje de cinco juegos por la Costa Oeste y perdió su cuarto consecutivo fuera de casa, cayendo a un total de 7-14 fuera del sur de Florida.

Butler lanzó seis de 11 después de haberse ausentado en la victoria del sábado 136-116 contra Charlotte por razones personales. Stephen Curry tuvo 19 puntos y 11 asistencias, Brandin Podziemski anotó un récord de temporada de 24 unidades junto con seis rebotes y Hield agregó 16 tantos en una noche en la que Golden State no contó con Draymond Green debido a un esguince en el tobillo derecho como precaución. Se espera que regrese para el partido en casa del martes contra Toronto. El dominicano Al Horford aportó 10 tantos, ocho rebotes, dos asistencias y un robo de balón.

Los Warriors jugaron en el Día de Martin Luther King Jr. por decimotercera vez en 14 temporadas y el segundo año consecutivo en casa.