Comisión Presidencial Desarrollo Provincial inicia remodelación Club Ramón Matías Mella en SDE

La Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial encabezó un acto de primer palazo para la remodelación del club deportivo y cultural Ramón Matías Mella, ubicado en el sector Ensanche Ozama, municipio Santo Domingo Este.

La obra, forma parte de los esfuerzos del Gobierno dominicano por fortalecer la infraestructura deportiva y crear espacios adecuados para la formación, recreación y sana convivencia de niños, adolescentes y jóvenes.

El proyecto contempla la intervención de un área total de 1,263.26 metros cuadrados, en la que se ejecutarán importantes trabajos de construcción y remodelación, entre ellos: la construcción de una cancha de baloncesto, con área de juego en torta de hormigón reforzado con malla electrosoldada y revestida con tabloncillo de goma.

La cancha contará con un techo en estructura metálica cubierto de aluzinc, garantizando mayor protección y durabilidad.Asimismo, se contempla la construcción de gradas y baños, las cuales también estarán techadas con aluzinc e integrarán dos servicios sanitarios. El proyecto incluye además la remodelación del salón multiusos, que alberga una oficina administrativa, baños para damas y caballeros, cuarto eléctrico y un salón para la realización de actividades comunitarias.

Estos trabajos abarcan el desmonte y sustitución de pisos, puertas, ventanas, así como la modernización de las instalaciones sanitarias y eléctricas. En el área exterior del salón se construirán jardineras y una acera perimetral.

En cuanto al área exterior del club, se realizarán trabajos de pintura general, construcción de aceras, colocación de ornamentaciones e instalación de un sistema de iluminación para el uso nocturno. Para reforzar la seguridad de la instalación, se construirá un muro perimetral de 158.09 metros lineales.

La remodelación beneficiará de manera directa a 1,210 personas residentes en el Ensanche Ozama, así como a comunidades aledañas que utilizan este espacio para actividades deportivas, recreativas y sociales.