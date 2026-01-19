Hornets de Charlotte sorprenden con una paliza sobre los Nuggets en la NBA

Los Charlotte Hornets tuvieron una de sus mejores noches de la temporada al imponerse 110-87 sobre los Denver Nuggets este domingo, en una jornada de 23 puntos para Brandon Miller en el Ball Arena (Denver).

Pese a la ausencia de Nikola Jokic por lesión, los Nuggets lograron armar una racha de cuatro victorias consecutivas hasta que en esta jornada no encontraron efectividad desde el terreno y sucumbieron ante unos Hornets que marchan duodécimos en la Conferencia Este.

Charlotte marcó el camino a la victoria desde un primer cuarto en el que abrieron una ventaja de 33-18.

"Es la primera vez que venimos a la costa Oeste y obtenemos buenos resultados", dijo Miles Bridges, quien anotó siete puntos y se convirtió en el tercer máximo anotador en la historia de los Hornets.

Defensivamente fue una noche perfecta para el equipo dirigido por Charles Hill, limitando a 24 puntos a los Nuggets en la primera parte.

Los Hornets alcanzaron a liderar hasta por 33 puntos anotando 33 de 89 intentos desde la cancha (49%).

El complemento perfecto fue un inspirado Brandon Miller, quien anotó 23 puntos acompañados de cuatro rebotes.

Por los Nuggets, Jamal Murray anotó 16 puntos y fue el máximo anotador de su equipo en una noche de poca actividad debido al amplio dominio en el marcador de los visitantes.

bulls llegan a 20 triunfos

Los Chicago Bulls se impusieron 124-102 sobre los Brooklyn Nets y llegaron a 20 triunfos en la temporada 2025-26 de la NBA.

Coby White se convirtió en la gran figura del encuentro anotando siete de sus 11 intentos desde la línea de tres en ruta a una línea de 24 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias.

White, de 25 años, quedó a dos de igualar su récord personal de triples en un partido.

"Jugamos con excelente determinación de principio a fin", dijo el alero, Ayu Dosunmu. "Estamos en nuestro mejor momento cuando compartimos la pelota y jugamos fuerte".

Chicago alcanzó a liderar hasta por 27 puntos en una noche en la que también dominaron la pintura, anotando 58 de sus 124 puntos.

Por los Nets, Nolan Traore fue el máximo anotador con 16 puntos seguidos de Jalen Wilson con 14, ambos desde la banca.

Brooklyn no pudo en el United Center (Chicago) y suma 13 tropiezos fuera de casa.

ayton y doncic anotan 25 en triunfo de lakers

Los Angeles Lakers cerraron la jornada de este domingo con un triunfo 110-93 sobre los Toronto Raptors en el Cryptocom Arena.

El centro Deandre Ayton destacó con un doble-doble de 25 puntos y 13 rebotes.

Además, tuvo un paso perfecto en 33 minutos anotando en sus diez intentos desde el terreno.

"Hablamos sobre nuestra defensa en estos días", mencionó Ayton. "Toronto es un buen equipo y tuvieron sus oportunidades, tenemos mucho por mejorar".

"Solamente traté de correr toda la cancha, los árbitros nos dejaron jugar y eso fue algo bueno".

Luka Doncic igualó los 25 puntos de Ayton mientras que LeBron James sumó 24, incluidos dos triples en cuatro intentos.

Toronto pierde partidos consecutivos por primera vez desde el 20 y 21 de diciembre.

El cuadro canadiense tuvo en Scottie Barnes su máximo anotador con 22 puntos mientras que Sandro Mamukelashvili aportó 20 desde la banca.

En Sacramento, Deni Avdija anotó 26 puntos, repartió ocho asistencias y capturó ocho rebotes en su regreso tras una lesión de espalda la noche del domingo para ayudar a los Trail Blazers de Portland a vencer 117-110 a los Kings de Sacramento.

Avdija se perdió tres partidos después de sufrir una distensión en la parte baja de la espalda al final de un juego contra Nueva York el domingo pasado. Se mostró en buena forma al ayudar a Portland a conseguir su novena victoria en 12 partidos, acertando diez de 18 tiros de campo en 31 minutos.

Shaedon Sharpe también anotó 26 puntos, y Donovan Clingan añadió 21 puntos y 17 rebotes. Toumani Camara sumó 17 puntos mientras los Trail Blazers ganaron su tercer partido consecutivo contra los Kings esta temporada.

Los Trail Blazers han ganado 12 de 15 partidos para volver a un récord de .500 con 22-22 por primera vez desde que estaban 6-6 el 11 de noviembre.

Malik Monk anotó 23 puntos para los Kings, mientras que Russell Westbrook añadió 20 puntos y siete asistencias. Domantas Sabonis tuvo ocho puntos y seis pérdidas de balón para los Kings en su segundo partido tras perderse 27 juegos debido a una lesión de rodilla.

En Houston, Kevin Durant anotó 18 puntos y se colocó en el sexto lugar en la lista de puntos de carrera de la NBA, y Jabari Smith Jr. anotó un máximo de temporada de 32 puntos mientras los Rockets de Houston vencieron la noche del domingo 119-110 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Alperen Sengun sumó 21 puntos y ocho rebotes, y Amen Thompson terminó con 20 puntos mientras Houston ganó por tercera vez en cuatro juegos.

Trey Murphy III anotó 21 puntos con un siete de 15 en tiros y Zion Williamson tuvo 20 puntos y seis rebotes. Derik Queen terminó con 15 puntos para los Pelicans, quienes perdieron por cuarta vez en cinco juegos y por decimotercera vez en 15 juegos.

Con 15.2 segundos restantes en el juego, Durant se dirigió a la línea de tiros libres necesitando un punto para superar al miembro del Salón de la Fama Dirk Nowitzki (31.560 puntos) en la lista de anotadores de la NBA. El 15 veces All-Star hizo dos tiros libres y recibió una ovación de pie del público local. Durant ahora tiene 31.562 puntos en su carrera. Michael Jordan es quinto en la lista con 32.292.

Cuando el juego terminó, se reprodujo un mensaje especial en video en el jumbotron con Dirk Nowitzki felicitando a Durant.

En Londres, Ja Morant anotó 24 puntos y repartió 13 asistencias en su regreso a la alineación para liderar a los Grizzlies de Memphis a la victoria el domingo 126-109 sobre el Magic de Orlando, en el primer partido de la temporada regular de la NBA en Londres desde 2019.

Jock Landale sumó 21 puntos y ocho rebotes, y Jaren Jackson Jr. aportó 17 puntos para la causa de Memphis, que se desquitó de su derrota 118-111 ante Orlando en Berlín el jueves al abrir el doble enfrentamiento europeo.

Orlando estuvo detrás por 33 puntos en la primera mitad antes de reducir el déficit a 17 con un triple de Paolo Banchero que puso el marcador 108-91 con 8:15 restantes en el último cuarto. Los Grizzlies pasaron a dominar a partir de ese momento.

Anthony Black lideró al Magic con 19 puntos y Wendell Carter Jr. añadió 18 puntos y siete rebotes. Banchero terminó con 16 puntos tras encestar siete de 20 tiros. También sumó nueve asistencias y ocho rebotes.