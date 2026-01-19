Entrenadores con 4 títulos seguidos

Durante el fin de semana, el equipo del club Antonio Guzmán se proclamó por segundo torneo seguido como campeón del torneo de baloncesto superior de la provincia de La Altagracia (Higüey).

Carlos Medina, entrenador nativo de La Romana, ha sido el intructor de los bicampeones en ambas proclamas.

Pero, increíblemente, Medina también fue el coach campeón de los dos anteriores certámenes como dirigente en la cancha del club Savica.

De esta manera, el técnico entra en un cerrado círculo de coaches que han ganado cuatro torneos superior consecutivos en el baloncesto de patio, con la salvedad de que en su caso lo ha hecho con dos franquicias.

En el Distrito Nacional, Osiris Duquela encabezó al club San Carlos a las conquistas de los torneos celebrados en los años 1978, 1979, 1980 y 1981. San Lázaro, Naco (2) y los Astros fueron los caídos.

Melvin López dobló la hazaña cuando fue el dirigente campeón durante cuatro años seguidos tanto en el superior de Santiago como en el de La Vega.

Con Sameji, en la ciudad de los 30 Caballeros, superó a cuatro clubes diferentes entre 2004 y 2007: 4-2 a Pueblo Nuevo, 4-3 al CDP, 4-2 contra Plaza Valerio y 4-2 ante el Cupes.

En la culta, olímpica y carnavalesca, el “Señor de los Anillos” comandó al Parque Hostos al título en esos mismos años y frente al mismo rival, su archirrival, el club La Matica. Las finales terminaron con balance de 4-1, 4-1, 4-3 y 4-1, respectivamente.

Este año, López tendrá la oportunidad de agregar otra página histórica a su ya encumbrada carrera dirigencial.

Si es confirmado en el cargo por el club Mauricio Báez en el superior distrital, el nativo de Villa Juana buscaría su cuarto campeonato seguido al frente de los mauricianos y sería su tercer torneo superior diferente con un “Four-Peat”.