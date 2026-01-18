Los Spurs de Wembanyama frenan a Minnesota pese a 55 puntos de Edwards

Una explosión de 55 puntos de Anthony Edwards resultó insuficiente para evitar la derrota del sábado de los Minnesota Timberwolves por 126-123 ante los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

El duelo entre Timberwolves y Spurs, rivales directos en la Conferencia Oeste, derivó en una batalla entre dos de las figuras llamadas a dominar el futuro de la NBA, Edwards y Wembanyama.

El estadounidense anotó 26 de sus 55 puntos en el cuarto periodo liderando el infructuoso intento de remontada de los Wolves, que estuvieron abajo hasta por 25 puntos.

Edwards, de 24 años, estableció un nuevo récord de puntos en su carrera con una línea que incluyó también 9 triples.

Si el escolta maravilló desde la larga distancia, Victor Wembanyama, de 22 años, dominó la pintura hasta llegar a 39 puntos y 9 rebotes.

Secundado esta vez por el base De'Aaron Fox (25 puntos), el gigante francés sigue entrando en ritmo tras sus recientes problemas físicos y de su mano los Spurs ostentan el segundo puesto del Oeste, con 29 victorias y 13 derrotas.

miami sorprende a los campeones

Los Oklahoma City Thunder (35-8) son los únicos que se encuentran por encima de San Antonio en el Oeste.

Este sábado, sin embargo, los vigentes campeones de la NBA tropezaron en su visita a los Miami Heat por 122-120.

Sin Tyler Herro ni el mexicano-estadounidense Jaime Jaquez Jr, el pívot Bam Adebayo fue la figura local con 30 puntos y 12 rebotes, apoyado en Norman Powell, que aportó 19 unidades con 5 triples.

Una noche que se antojaba cómoda para Oklahoma City, que anotó 37 puntos en el primer cuarto, cambió drásticamente con la determinación defensiva de Miami y sus propios errores en la ofensiva

El base Shai Gilgeous-Alexander, vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, brilló con 39 puntos pero los Thunder se condenaron con hasta 14 pérdidas de balón, por 4 de Miami.

"Ellos cuidaron la pelota, jugaron con buena energía en ataque", reconoció el entrenador de Oklahoma City, Mark Daigneault. "Se apoyaron en la energía de los aficionados. Jugaron un muy buen partido y hay que darles crédito".

lakers no compiten sin doncic

Con la ausencia de Luka Doncic, Los Angeles Lakers sucumbieron por 132-116 ante los Portland Trail Blazers, su quinta derrota en los últimos seis partidos.

A las molestias de ingle de Doncic se sumaron otros problemas físicos del pívot DeAndre Ayton y la lesión de gemelos que mantiene fuera de combate a Austin Reaves desde hace casi un mes.

Sin tres titulares a su lado, al veterano LeBron James se le hizo muy cuesta arriba liderar la ofensiva ante Portland.

El alero falló seis de sus siete primeros tiros pero se fue entonando hasta terminar cerca del triple doble, con 20 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias.

El escolta Shaedon Sharpe, con 25 puntos, desmontó la débil defensa angelina en un plácido triunfo ante el público de los Trail Blazers, que llegaron a dominar por 24 puntos de ventaja.

En Nueva York, Devin Booker anotó 27 puntos después de perderse un partido por un esguince en el tobillo izquierdo, y los Suns de Phoenix vencieron la noche del sábado 106-99 a los decaídos Knicks de Nueva York.

Grayson Allen sumó 16 puntos y Mark Williams tuvo 14 para los Suns, que habían perdido los dos primeros partidos de su gira de seis juegos por la Conferencia Este, incluyendo el jueves en Detroit cuando jugaron sin Booker. Él lanzó solo siete de 18 desde el campo, pero acertó 12 de 14 en tiros libres.

Karl-Anthony Towns y Deuce McBride anotaron cada uno 23 puntos para los Knicks, que jugaban sin los titulares Jalen Brunson y Josh Hart debido a lesiones en el tobillo. Han perdido tres seguidos y ocho de sus últimos diez juegos. Towns añadió 11 rebotes y dos asistencias.

OG Anunoby añadió 21 puntos, pero los Knicks cometieron 17 pérdidas de balón y cayeron a 16-5 en casa.

En San Francisco, De’Anthony Melton anotó 24 puntos mientras Golden State tuvo a ocho jugadores alcanzando cifras dobles en la victoria del el sábado por la noche de los Warriors por 136-116 sobre los Hornets de Charlotte.

Los Warriors acertaron 23 de sus 52 intentos de triples y diez jugadores de Golden State hicieron al menos un triple. Golden State ahora ha tenido al menos diez jugadores haciendo al menos un triple en tres juegos consecutivos, la racha más larga en la historia de la NBA, según el Elias Sports Bureau. El arco de tres puntos se introdujo en la temporada 1979-80.

Golden State extendió su racha de victorias a tres juegos y mejoró a 5-1 en su serie de ocho partidos en casa.

Draymond Green anotó 20 puntos para los Warriors, quienes obtuvieron 16 de Brandin Podziemski y 14 de Stephen Curry y Buddy Hield. El dominicano Al Horford aportó 11 puntos, dos rebotes, una asistencia y dos bloqueos.

Brandon Miller de los Hornets anotó 28 puntos, el máximo del juego, y Kon Knueppel tuvo 24.

En Denver, Jamal Murray anotó 42 puntos con un 15 de 24 en tiros de campo la noche del sábado y los Nuggets de Denver se alejaron en los minutos finales para lograr una victoria de 121-115 sobre los Wizards de Washington.

Con el juego empatado a 110, Murray encestó un triple con 2:12 por jugar para poner a los Nuggets por delante de manera definitiva. Luego añadió otro tiro y un par de tiros libres para extender la ventaja a 117-110.

Tim Hardaway Jr. tuvo su mejor marca de la temporada con 30 puntos y Peyton Watson anotó 21 mientras Denver, aún jugando sin el lesionado Nikola Jokic (contusión ósea en la rodilla izquierda), ganó su cuarto partido consecutivo y el sexto en sus últimos siete encuentros.

Kyshawn George lideró a los Wizards con 29 puntos, quienes perdieron su sexto partido consecutivo, incluyendo los cuatro de este viaje. Khris Middleton y Alex Sarr anotaron 16 cada uno.

Los Nuggets lanzaron con un 53% de efectividad desde el campo en el juego, incluyendo un 40% desde la línea de tres puntos.

Los Nuggets encestaron 14 triples en comparación con los 11 de los Wizards.

En Detroit, Duncan Robinson y Cade Cunningham anotaron 16 puntos cada uno en un duelo en que se limitaron sus minutos, y los Pistons de Detroit trituraron el sábado 121-78 a los diezmados Pacers de Indiana.

El margen de 43 puntos en el Little Caesars Arena. igualó la novena victoria más amplia en la historia de la franquicia de los Pistons.

Los Pacers jugaron sin sus cuatro máximos anotadores. Pascal Siakam se tomó un descanso y Benedict Mathurin está lastimado de un pulgar.

Andrew Nembhard sufre una dolencia de espalda y Obi Toppin tiene un problema en un pie. T.J. McConnell, quien es el sexto en anotación del equipo y segundo en asistencias, también se ausentó por un problema de rodilla.

Jalen Duren sumó 15 puntos y ocho rebotes para Detroit, que obtuvo puntos de 13 jugadores distintos y ganó por quinta vez en seis duelos.

Jarace Walker lideró a Indiana con 13 puntos y Tony Bradley añadió 12. Los Pacers habían ganado cuatro de cinco.

En Atlanta, Jaylen Brown anotó 41 puntos, Sam Hauser lideró una ráfaga de triples en el segundo cuarto y los Celtics de Boston arrasaron el sábado por la noche 132-106 con los Hawks de Atlanta.

Los Celtics aseguraron el partido con una explosión de 52 puntos en el segundo cuarto, ampliando lo que había sido un período de apertura bastante competitivo a una ventaja de 82-51 al descanso.

Boston apenas falló en el segundo cuarto, encestando 19 de 25 tiros, incluidos 11 de 15 desde más allá del arco de tres puntos. Hauser estuvo perfecto en sus seis intentos de larga distancia en el período, y Brown deslumbró tanto por dentro como por fuera.

Brown tenía 29 puntos al descanso, combinándose con Hauser (21 puntos) para casi superar a todo el equipo de los Hawks. Los Celtics alcanzaron las tres cifras mucho antes de la mitad del tercer período y ampliaron su ventaja a 43 puntos antes de que ambos equipos vaciaran sus bancas.

Hauser igualó su récord personal con diez triples, sumando su mejor marca de la temporada con 30 puntos. Anfernee Simons contribuyó con 14 puntos, conectando cuatro de ocho desde fuera del arco.