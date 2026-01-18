Club Antonio Guzmán conquista el título en el TBS de Higüey

El club Antonio Guzmán conquistó el título de campeón del 50 Torneo de Baloncesto Superior Altagraciano (TBS Higüey 2025-26), tras triunfar en un cerrado y sexto partido de la serie final 92-90 ante Savica, en el polideportivo Leo Tavárez.

La escuadra del Antonio Guzmán se convierte de esta manera en los bicampeones del basket superior higüeyano, al dominar la ronda finalista 4-2, que estuvo pactada al mejor de un 7-4, y se alzaron con la Copa Punta Cana, que patrocinó el Grupo Punta Cana.

Ambas coronas seguidas (TBS Higüey 2024-25 y 2025-26) han sido obtenidas bajo las riendas del dirigente romanense Carlos Medina, quien sumó su cuarta consecutiva, ya que se proclamó campeón al frente del club Savica en los certámenes del 2022-23 y 2023-24.

El encuentro lo decidió una canasta de Ariel De León que rompió un empate 90-90 y puso el marcador 92-90 a favor del Antonio Guzmán, dejando apenas 0:2 décimas de segundos del final del partido, que previo lo había igualado Luis Ángel Ramos con un potente donqueo.

Ramos cerró el choque con un doble-doble de 25 puntos y 18 rebotes, y fue elegido el Jugador Más Valioso de la serie final, al ayudar al Antonio Guzmán a ganar tres juegos al hilo.

Su labor contó con el apoyo del refuerzo capitalino Edgar Tejeda, quien fue el máximo anotador con 26 tantos, José Castillo coló 17 dígitos y Ronny Bort sumó ocho y 10 rebotes.

Por los vencidos, el refuerzo mocano Darwin Rosario encestó 26 tantos, atrapó ocho rebotes y repartió 10 asistencias, acompañado del nativo Dayker Cedano con 22 tantos más nueve atrapadas de balón, Roderick Guzmán 16 y Leonte Espiritusantos ligó ocho y cinco rebotes.

Los clubes Antonio Guzmán y Savica se midieron por tercera ocasión en su historia en la final, y los saviqueros salieron triunfantes en las dos ocasiones previas, 2017-18 y 2023-24.

datos históricos

El club Antonio Guzmán disputó la quinta serie final de su historia de los TBS Higüey, y conquistó su tercer título con los logrados en las justas 2019-20 y 2024-25, y 2025-26.

Por su lado, el club Savica, que es el más ganador de por vida de la justa superior Altagraciana con 13 campeonatos -desde 1974-75 a la fecha- se quedó corto en su 18va serie final.

Savica ganó las coronas en los torneos de 1999-2000, 2000-01, 2001-2002, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2022-23 y 2023-24.

El certamen fue organizado por la Asociación de Baloncesto de la Provincia La Altagracia (ABAPA), que preside el diputado Jorge Tavárez, y tuvo una especial dedicatoria al Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia.

entrego de la copa

Jorge Tavárez, presidente de Abapa, tuvo a cargo la entrega de la Copa Punta Cana, que patrocinó el Grupo Punta Cana, a los tres veces campeones de los TBS Higüey, el club Antonio Guzmán, que recibió su presidente, el dirigente deportivo Moisés Mercedes.

Mercedes estuvo acompañado de los miembros del Comité Ejecutivo del club Antonio Guzmán, de los jugadores y miembros del cuerpo técnico al frente del romanense Carlos Medina, así como seguidores y simpatizantes de los jerarcas del basket superior higüeyano.