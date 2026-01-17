El propietario de la Fiorentina, Rocco Commisso, fallece a los 76 años

Rocco Commisso, el declarado propietario del club italiano de fútbol Fiorentina y presidente de Mediacom Communications, con sede en Nueva York, ha fallecido. Tenía 76 años.

Tanto Fiorentina como Mediacom anunciaron la muerte de Commisso a primera hora del sábado sin proporcionar una causa.

"Tras un prolongado periodo de tratamiento médico, nuestro querido presidente nos ha dejado, y hoy todos lamentamos su fallecimiento", dijo Fiorentina. "Su amor por la Fiorentina fue el mayor regalo que se dio a sí mismo."

Tras convertir Mediacom en una de las mayores compañías de televisión por cable de Estados Unidos, Commisso compró la Fiorentina en 2019 y se hizo conocido por denunciar la burocracia italiana y su incapacidad para construir nuevos estadios.

Commisso nació en Calabria e emigró a Estados Unidos a los 12 años.

También fue propietario de los New York Cosmos y jugó al fútbol en la Universidad de Columbia, la universidad de la Ivy League a la que siguió apoyando filantrópicamente. El estadio de fútbol de la universidad lleva su nombre.