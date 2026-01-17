Kevin Durant anota 39 y los Rockets derrotan a los Timberwolves

Kevin Durant anotó 39 puntos y anotó seis triples, su mejor marca de la temporada, para liderar a los Houston Rockets a una victoria por 110-105 sobre los Minnesota Timberwolves el viernes por la noche.

Alperen Sengun añadió 25 puntos y 14 rebotes para ayudar a los Rockets a recuperarse tras una aplastante derrota ante Oklahoma City el jueves por la noche.

Un parcial de 6-2 de los Timberwolves, con cuatro puntos de Julius Randle, les acercó a 105-102 con unos 90 segundos por jugar. Sengun fue eliminado por faltas poco después y Jaden McDaniels anotó uno de dos tiros libres para acercar a Minnesota a dos puntos.

Durant anotó dos tiros libres con menos de un minuto por jugar antes de que Randle perdiera el balón y Durant fuera faltado de nuevo. Anotó dos tiros libres más con 22,1 segundos restantes para sellar la victoria.

La gran noche de tiro de Durant llegó después de que no anotara de 5 triples contra los Thunder.

Randle anotó 39 puntos, su mejor marca de la temporada, para los Timberwolves en una noche en la que Anthony Edwards se perdió su segundo partido consecutivo por un problema en el pie.