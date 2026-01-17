Anly Mendoza, jugador Sub-23 de SFM, perece en un accidente automovilístico

Gran consternación existe en esta ciudad tras la muerte del jugador de baloncesto nativo de Los Rieles de Cenoví, Anly Mendoza, como resultado de un accidente sucedido en la carretera San Francisco- Cenovi.

Mendoza, jugador de la posición centro, fue la bujía inspiradora para que los Tornados de San Francisco lograra en el año 2024 el campeonato nacional de la liga de desarrollo U22.

Además fue el jugador más dominante como refuerzo del equipo Guerreros de Los Rieles que conquistó el campeonato barrial celebrado en el polideportivo San Martín.

También estuvo con el equipo campeón del San Martín del año 2022 en el basket superior con refuerzos y se destacó en la disciplina 3x3 en torneo nacionales.

Su muerte enluta el baloncesto francomacorisano ya que con apenas 23 años era uno de los jugadores más temidos por su dominio en la zona pintada y su excelente capacidad rebotera y bloqueadora.

Las redes sociales de los diferentes clubes y amigos han colocado mensajes de tristeza y dolor por la inesperada muerte del baloncestista.

El velorio del jugador se está realizando en su residencia materna en el sector Los Rieles del distrito municipal de Cenoví.

Recibirá sepultura este domingo 18 de enero a partir de las diez de la mañana en el cementerio de la comunidad de Cenovi.