Los 31 puntos y 10 rebotes de Harden lideran a los Clippers sobre los Raptors por 121-117

James Harden anotó 31 puntos y repartió 10 asistencias, Jordan Miller anotó 19 puntos y los Los Angeles Clippers ampliaron su racha de victorias a cinco partidos al vencer a los Toronto Raptors 121-117 en la prórroga el viernes por la noche.

Ivica Zubac anotó 16 puntos y capturó 14 rebotes, Cam Christie anotó 16 puntos y Kris Dunn 15, mientras los Clippers ganaban por duodécima vez en 14 partidos desde que empezaron la temporada con un 6-21.

Scottie Barnes, de Toronto, anotó 24 puntos y Brandon Ingram 19.

Los Clippers tienen un balance de 7-14 fuera de casa. Han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos fuera de casa.

Kawhi Leonard se perdió la única visita de temporada regular de su equipo a Toronto debido a un esguince en el tobillo derecho. Leonard ganó el campeonato de la NBA en 2019 con los Raptors.

Los Raptors perdieron por segunda vez en 21 partidos cuando iban por delante tras tres cuartos.

Toronto lideraba 109-101 con 3:35 restantes en el tiempo reglamentario, pero falló seis tiros seguidos mientras Harden forzaba la prórroga con un 8-0 personal Corre. Harden anotó cuatro tiros libres consecutivos al inicio de la prórroga.