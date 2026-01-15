Nuggets asaltan el segundo puesto del Oeste y Embiid alcanza los 13 mil puntos en NBA

Los Denver Nuggets asaltaron la segunda posición en la Conferencia Oeste con su triunfo este miércoles en Dallas, que vio como Cooper Flagg abandonaba lesionado el duelo, mientras que Mike Brown regresó por primera vez a Sacramento, aunque no pudo vengar su controvertido despido de hace un año.

La salida de Brown sorprendió a toda la NBA. El técnico había sido elegido 'Entrenador del Año' de la liga en su primera temporada en los Kings tras llevar al equipo a 'playoff' por primera vez en 17 años.

Pero después de un mal inicio de campaña, fue despachado por teléfono, en plenas fechas navideñas y cuando estaba a punto de abordar un avión con el equipo.

Hoy, instalado en el banquillo de los Knicks (25-15), volvía por primera vez a la que fue su casa, pero su equipo no supo vengar el mal trago.

Los Kings ganaron 112-101 para sumar por primera vez esta temporada tres victorias seguidas.

DeMar DeRozan fue el máximo anotador de Sacramento con 27 puntos, Zach LaVine hizo 25, Precious Achiuwa firmó un doble-doble con 20 puntos y 14 rebotes, mientras que Russel Westbrook terminó con 19 puntos y 11 asistencias.

DeRozan, seis veces elegido al Juego de Estrellas y que participa en su 17ª temporada en la NBA, acertó siete de 16 disparos con un triple y 12 de 13 tiros libres. Eso le dio al jugador de 36 años un total de 26.077 puntos en su carrera, superando al miembro del Salón de la Fama Kevin Garnett.

Mikal Bridges anotó 19 puntos por los Knicks, que jugaron la mayor parte de la noche sin Jalen Brunson. OG Anunoby anotó 15 puntos y Karl-Anthony Towns sumó 13 para Nueva York.

dos en el oeste

Los Denver Nuggets derrotaron por 109-118 a los Dallas Mavericks y asaltaron la segunda posición en el Oeste, en manos de los San Antonio Spurs desde antes de Navidad.

Los Nuggets (28-13) van 6-3 desde que su estrella, Nikola Jokic, se lesionó una de sus rodilla. Al serbio le quedan al menos otras dos semanas de baja.

En Dallas, Jamal Murray volvió a asumir los galones de Denver con 33 puntos, mientras que Aaron Gordon terminó con 22 y Peyton Watson hizo 18.

Cooper Flagg abandonó el partido lesionado en el segundo cuarto, tras una mala caída en la que se dobló el tobillo.

para los cavs, una de cal y otra de arena

También tuvo que abandonar el partido Darius Garland, en su caso el que jugaron los Cleveland Cavaliers en Philadelphia.

Garland se lesionó un pie en la disputa de un balón en el tercer cuarto, cuando llevaba 20 puntos. El base se perdió el inicio de temporada con los 'Cavs', recuperándose de una operación.

La salida de Garland no impidió que los Cavaliers venciesen a los 76ers por 107-133. Donovan Mitchell hizo 35 puntos para Cleveland (23-19).

Joel Embiid sumó 20 puntos y alcanzó los 13.000 en la NBA en su décima temporada en Philadelphia.

En Inglewood, Kawhi Leonard anotó 33 puntos y James Harden agregó 22 a la causa de los Clippers de Los Ángeles, quienes extendieron a cuatro su seguidilla de victorias al doblegar el miércoles 119-105 a los Wizards de Washington.

Yanic Konan Niederhauser anotó 16 puntos y Jordan Miller agregó 11 con diez rebotes por los Clippers, quienes mejoraron a 11-2 desde el 20 de diciembre después de comenzar la temporada 6-21.

La victoria se logró sin el pívot titular Ivica Zubac (tobillo) ni el alero titular John Collins (ingle), mientras que Leonard (tobillo) tenía una restricción de minutos. Leonard terminó atinando siete de 11 tiros de tres puntos en 30 minutos.

Kyshawn George anotó 23 puntos y Khris Middleton agregó 17 para los Wizards, quienes perdieron su cuarto duelo consecutivo y cayeron a 0-2 en una gira de cuatro visitas.

En Chicago, Nikola Vucevic realizó una bandeja decisiva con cuatro segundos restantes, y los Bulls de Chicago se sobrepusieron a los 43 puntos, el máximo de la carrera de Brice Sensabaugh, para vencer 128-126 al Jazz de Utah el miércoles por la noche.

Vucevic anotó 35 unidades para liderar a los Bulls, que tuvieron a cinco suplentes terminando con cifras de doble dígito. Isaac Okoro fue el único otro titular con esa característica con 12 puntos para un equipo de los Bulls que jugó sin Josh Giddey debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda.

Sensabaugh anotó 21 en el primer cuarto, la mayor cantidad por un jugador desde la banca en el período desde que comenzó el seguimiento jugada por jugada para los cuatro cuartos en 1996-97. Ayudó a llevar a Utah en un juego que jugó sin el máximo anotador Lauri Markkanen debido a una enfermedad.

Keyonte George, quien impulsó la remontada de Utah con 15 puntos en el período final, falló un triple que les habría dado la victoria.

George anotó 25 puntos y Kyle Filipowski tuvo 19 para los Jazz, que venían de una sorprendente victoria en Cleveland el lunes.

El juego presentó 26 empates y 17 cambios de liderazgo en otro final cerrado entre los equipos tras la victoria de Utah 150-147 en dos tiempos extra en el primer encuentro de esta temporada.

En New Orleans, Saddiq Bey encestó un triple para empatar, convirtió un rebote ofensivo en una clavada y acertó dos tiros libres en los últimos 1:04 minutos del encuentro que los Pelicans de Nueva Orleans ganaron el miércoles 116-113 a los Nets de Brooklyn.

Trey Murphy III anotó 34 puntos, mientras que Zion Williamson sumó 25 por Nueva Orleans, que ganó por segunda vez en 13 partidos. Yves Missi contribuyó con 12 puntos y 12 rebotes, nueve de ellos en el lado ofensivo, para ayudar a que los Pelicans terminaran con 33 unidades en segunda oportunidad.

Egor Demin anotó 17 tantos y encestó cinco triples, el último de los cuales dio a los Nets una ventaja de 110-107 con 1:28 minutos por jugar. Bey respondió con su triple para empatar cuando el reloj de tiro estaba a punto de expirar.

Su volcada vino después de que capturó un rebote largo tras un triple fallido de Murphy, y sus tiros libres llegaron con cinco segundos restantes después de que recibió falta intencional.

Bey terminó con 12 puntos.

En Indianápolis, Brandon Ingram anotó 30 puntos, incluidos dos triples clave al final, Scottie Barnes sumó 26 unidades y 13 asistencias, y los Raptors de Toronto aprovecharon un inicio rápido para derrotar 115-101 a los Pacers de Indiana la noche del miércoles.

Gradey Dick aportó 21 tantos y 11 rebotes desde el banquillo para los Raptors, quienes han ganado los tres encuentros con los Pacers.

Cuando Indiana se acercó al final para reducir la diferencia a 103-99 con 4:17 restantes, Ingram respondió con triples en posesiones consecutivas.

Los Raptors nunca estuvieron en desventaja. Encestaron 16 de 22 tiros, incluidos cuatro de cinco desde la línea de tres puntos, para tomar una ventaja de 39-18 después del primer cuarto. Los Pacers solo acertaron seis de 18 tiros.

Ingram encestó tres de sus primeros cuatro tiros, así como dos libres en el inicio del partido. Terminó con 12 de 23 desde el campo. Barnes anotó diez en el primer cuarto.

Pascal Siakam lideró a los Pacers con 26 puntos y diez rebotes.