David Jones García le queda grande a la G-League

El dominicano David Jones-García no pertenece a la NBA por falta de oportunidad. Pero tampoco pertenece a la G-League por exceso de calidad.

Con su accionar en esta última liga -una especie de liga menor del baloncesto profesional de Estados Unidos-, el criollo se muestra muy por encima de la competencia con un promedio ofensivo de 27.8 tantos por salida.

Un vistazo a sus actuaciones indica con certeza que, su ausencia en las filas de los Spurs de San Antonio -con quienes tiene un contrato de doble vía- no se debe a que no está preparado para la liga sino a que no está en el lugar correcto a la hora correcta.

El 12 de diciembre del año pasado se fue con 42 unidades, 11 rebotes, cuatro asistencias y cuatro robos en un triunfo sobre el equipo de Legends.

Se fue hasta los 38 tantos con ocho rebotes, dos asistencias y dos robos saliendo de la banca, el 21 de diciembre en un revés ante los Celtics.

El pasado martes terminó con 34 puntos, dos rebotes, ocho asistencias, dos robos y dos bloqueos en un triunfo 118-113 sobre Salt Lake City.

El día tres de este mes completó otro doble-doble de 33 unidades y 16 rebotes mientras agregaba cinco asistencias en una derrota 112-105 frente a los Warriors de Santa Cruz.

Acabó con 33 tantos, siete rebotes y dos asistencias en otro triunfo sobre los Capitanes de Ciudad México, el ocho de diciembre del año pasado.

El 15 de diciembre registró 31 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y un balón recuperado, como suplente, en una victoria ante Hustle.

FASTBREAKS. Andersson García (Capitanes) tuvo 20 puntos (10-7 de campo) con 18 rebotes y un bloqueo en la victoria del miércoles frente a los Vipers… El lunes pasado, Lester Quiñones logró 27 puntos con cinco rebotes en el triunfo de Osceola Magic ante Skyhawks… Chris Mañón se fue con tres tantos, cinco rebotes, dos asistencias, dos robos y un bloqueo para South Bay Lakers que triunfaron ante San Diego Clippers.