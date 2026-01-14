Doncic y LeBron se dan un festín, OKC arrasa y los Nuggets alcanzan a los Spurs

Luka Doncic, con 27 puntos, y LeBron James, que rozó un triple doble de 31 puntos, se dieron un festín este martes y reactivaron a Los Ángeles Lakers en una jornada de la NBA en la que los Oklahoma City Thunder se vengaron de los San Antonio Spurs, alcanzados en la segunda plaza del Oeste por los Denver Nuggets.

Los Lakers dejaron atrás su racha de tres derrotas consecutivas con un recital ofensivo ante los Atlanta Hawks (141-116) en el que también participó Deandre Ayton, con un brillante doble doble de 17 puntos y 18 rebotes, su mejor marca desde su fichaje por los de púrpura y oro.

Doncic firmó 27 puntos y doce asistencias y LeBron James selló 31 puntos, nueve rebotes y diez asistencias. A sus 41 años, King James promedia más de 22 puntos por partido.

Todo el quinteto titular de los Lakers acabó con dobles dígitos en anotación, pendientes del regreso de Austin Reaves.

Jake LaRavia metió 17 puntos, Marcus Smart consiguió 16 y Gabe Vincent aportó diez para los Lakers saliendo del banquillo para frenar a unos Hawks que llegaban a Los Ángeles en forma, tras una racha de tres victorias seguidas.

Nickeil Alexander-Walker metió 26 puntos para los Hawks y CJ McCollum sumó 25 saliendo del banquillo.

okc se reivindica

Después de perder los tres precedentes enfrentamientos de este año, los Thunder se reivindicaron con un 119-98 a los Spurs, al ritmo de Shai Gilgeous Alexander.

El canadiense metió quince de sus 34 puntos en un tercer período acabado 40-24 y que encarriló la victoria de los campeones NBA.

Oklahoma City luce el mejor balance de la NBA, con 34 victorias y solo siete derrotas, por delante de los Spurs (27-13).

Los Spurs no pasaron del 40 % de acierto en tiros de campo. Victor Wembanyama se quedó en 17 puntos y siete rebotes y Stephon Castle fue el líder anotador con veinte puntos.

Los Nuggets aprovecharon la derrota de los Spurs para alcanzarles en la segunda posición del Oeste, tras imponerse por 122-116 en el campo de los New Orleans Pelicans.

A la espera del regreso del serbio Nikola Jokic, baja por una lesión de rodilla, Jamal Murray selló 35 puntos y seis triples y Peyton Watson aportó 31 en la victoria de los Nuggets.

durant opaca la gran noche de tre jones

Kevin Durant selló un doble doble de 28 puntos y diez rebotes y opacó la gran noche personal de Tre Jones (34 puntos y 11 de 12 en tiros) para dirigir la victoria 118-112 de los Houston Rockets sobre los Chicago Bulls.

El turco Alperen Sengun contribuyó en la victoria con 23 puntos, siete rebotes y once asistencias.

También triunfaron los Miami Heat, que cortaron su racha de tres derrotas consecutivas con un 127-121 en el Kaseya Center contra los Phoenix Suns.

Bam Adebayo selló trece de sus 29 puntos en el cuarto período, en el que los Heat consiguieron dar el empuje decisivo tras desperdiciar una ventaja de veinte puntos en el tercer cuarto.

Norman Powell brilló con 27 puntos y Tyler Herro aportó 23 para Miami. El mexicano Jaime Jáquez aprovechó sus minutos saliendo del banquillo con 16 puntos y ocho asistencias.

Los Suns interrumpieron su racha de tres victorias consecutivas, pese a la gran noche de Dillon Brooks (25 puntos), Grayson Allen (25) y Devin Booker (24).

Además, los Minnesota Timberwolves se pasearon en Milwaukee frente a los Bucks, a los que doblegaron 139-106 pese a la baja de Anthony Edwards por un problema en un pie.

Julius Randle lideró a los Wolves con 29 puntos. Para los Bucks, Giannis Antetokounmpo metió 25 puntos y capturó ocho rebotes, sin poder evitar la derrota número 23 en 40 partidos.

Milwaukee está en este momento fuera de los puestos de postemporada.

En San Francisco, Jimmy Butler anotó 16 puntos, aprovechando una noche de pases precisos de Stephen Curry, quien registró 11 asistencias, y los Warriors de Golden State se alejaron de unos diezmados Trail Blazers de Portland para doblegarlos el martes por 119-97.

Curry anotó siete puntos al atinar dos de nueve disparos y registró su segundo juego de la temporada con diez o más asistencias, el 148º de su carrera. Butler también sumó seis rebotes y cinco asistencias.

De’Anthony Melton anotó su número máximo de temporada, de 23 puntos desde el banquillo, en su quinto encuentro de los últimos seis alcanzando cifras de dos dígitos y el cuarto consecutivo, además de su segunda actuación de 20 puntos. El brasileño Gui Santos contribuyó con un récord personal de cuatro robos. El dominicano Al Horford contribuyó con seis puntos, dos rebotes, cuatros asistencias, un robo y un bloqueo en 21 minutos de acción.

Shaedon Sharpe anotó 19 puntos y Caleb Love añadió 17 unidades y siete asistencias por los Blazers, quienes habían ganado los tres enfrentamientos anteriores de esta temporada pero carecieron de su máximo anotador Deni Avdija —y sus 26,1 puntos por partido— debido a molestias lumbares.