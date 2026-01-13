El torbellino taronja sacude al Casademont Zaragoza, Montero anota 21 y Soriano 9

Por octava vez en los últimos dieciséis días, el Valencia Basket se enfundó este lunes su camiseta de juego y, esforzado y fiel a su idea, supo gestionar y vencer al cansancio para arrollar a un Casademont Zaragoza mermado por las lesiones en un choque aplazado de la décima jornada de la Liga Endesa (115-73).

El equipo de Pedro Martínez asumió su falta de frescura física y mental y ni se agobió cuando los tiros no le entraron ni se dejó ir con la excusa del desgaste acumulado. Constante y con las ideas claras esperó su momento sin dejar venirse arriba a un Casademont Zaragoza que, tras desaprovechar su momento a mitad del segundo cuarto, vio cómo se le escapó el choque entre el final de la primera parte y el inicio de la segunda.

Llegaba el equipo de Jesús Ramírez tras dos victorias seguidas pero con bajas tan importantes como las de Bojan Dubljevic y Christ Koumadje y aunque se las arregló para mantener el tipo en la primera parte en la segunda se vio desbordado.

Dos triples seguidos de Sergio De Larrea iluminaron el inicio del Valencia y acobardaron al cuadro maño, al que le tembló la mano en los primeros tiros y se vio diez abajo en apenas cuatro minutos. Por un momento, pareció que el Casademont Zaragoza no iba a lograr presentar batalla.

Pero el uruguayo Joaquín Rodríguez rescató al conjunto maño. Anotó y repartió hasta que contagió al dominicano Joel Soriano, extra motivado al enfrentarse al equipo que le cedió este verano al Casademont, y a Santi Yusta. Entre los tres ajustaron marcador y sensaciones (32-25, m.10).

Con el choque mucho más igualado emergió en los visitantes la figura de Devin Robinson, que con su juego a media distancia descolocó a los interiores locales. Seis puntos suyos casi seguidos pusieron al Casademont Zaragoza en disposición de asumir el mando. Pero le faltó algo más para hacerlo.

El Valencia Basket, a falta de acierto (firmó un 42% en tiros de campo en los dos primeros cuartos), tuvo paciencia y tenacidad, consciente de sus propias limitaciones físicas y mentales en el que era su octavo partido en dieciséis días.

Con De Larrea de nuevo a los mandos, circuló con criterio, tal vez incluso con un pase de más, y cargó el rebote ofensivo para tratar de paliar sus errores y así llegó cómodo al descanso (50-42, m.20).

Regresó el Valencia Basket a la pista sin Nate Reuvers, que sufrió un esguince en el primer cuarto y que aunque volvió a jugar en la primera parte, ya no lo hizo en la segunda. Sin embargo, el parón refrescó las piernas de los locales, que pudieron apretar algo más la primera línea y engordar su renta a la carrera con Omari Moore y Jean Montero de estiletes (64-46, m.23).

En el peor momento maño reaparecieron primero Joaquín Rodríguez y luego Robinson para tratar de levantar a los suyos pero esta vez se turnaron, no se sumaron y la ventaja local se quedó en el entorno de los veinte puntos.

Fue Montero quien se empeñó en llevar más allá la renta y poco a poco sus compañeros se fueron uniendo en el empeño. Le acompañaron De Larrea, Moore y López-Arostegui y el Roig Arena se llevó la alegría de la sexta victoria de los suyos en ocho encuentros y también la seguridad de que el equipo será fiel a su línea en el acierto y el desacierto, en la frescura y en el cansancio.

Por si fuera poco el capazo de puntos que se llevó, el Casademont Zaragoza vio como Robinson y Bell-Haynes se retiraban en los últimos momentos con problemas físicos, así que la factura puede ser mayor.

115.- Valencia Basket (32+18+24+31): De Larrea (14), Badio (12), Taylor (4), Pradilla (11), Reuvers (2) -cinco titular- Puerto (7), López-Arostegui (10), Key (4), Montero (21), Moore (14), Sako (3) y Costello (13).

73.- Casademont Zaragoza (25+17+19+12): Bell-Haynes (6), Yusta (17), González (3), Robinson (19), Stephens (-) -cinco titular- Spissu (6), Fernández (2), Soriano (9), Rodríguez (11), Alias (-) y Traore (-)

Árbitros: Caballero, Martínez y Sánchez. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 10 de la fase regular de la Liga Endesa que debía haberse disputado el pasado 14 de diciembre y que fue aplazado por alerta meteorológica. Disputado en el Roig Arena ante 9.568 espectadores.