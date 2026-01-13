Lakers pinchan en Sacramento a pesar de los 42 puntos de Luka Doncic

Los Angeles Lakers cayeron la noche del lunes 124-112 frente a los Sacramento Kings pese a los 42 puntos de Luka Doncic, mientras James Harden se erigió en el noveno mayor anotador de la historia de la NBA desbancando a Shaquille O'Neal.

Lakers y Kings se reencontraron el lunes después del incidente que protagonizaron Doncic y el alemán Dennis Schröder en el pasado choque del 28 de diciembre.

Schröder fue sancionado con tres partidos de suspensión por intentar agredir a Doncic, de quien recibió varias burlas sobre la pista, una vez que ya había concluido el partido con victoria angelina.

Sin el base alemán, los Kings devolvieron el golpe a los Lakers asestándoles este lunes su tercera derrota consecutiva.

Doncic firmó un registro imperial, con 42 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias y 4 tapones; pero el único compañero que lo secundó fue LeBron James, con 22 tantos.

El equipo que dirige JJ Redick sigue sin solucionar sus graves problemas en el tiro, anotando apenas 8 de 36 triples intentados (22%), mientras los Kings los sometieron a un bombardeo desde la línea exterior.

El escolta Malik Monk logró 26 puntos y 7 triples partiendo desde el banco mientras el veterano DeMar DeRozan llegó a 32 tantos.

Los Lakers se ubican en la quinta posición de la Conferencia Oeste, con 23 victorias y 14 derrotas.

Penúltimos del sector (10-30), los Kings han insuflado algo de optimismo a su afición después de que el domingo lograran otro triunfo inesperado ante los Houston Rockets.

harden escala a o`neal

En Los Ángeles, los Clippers derrotaron 117-109 a los Charlotte Hornets en un partido en el que James Harden escaló hasta la novena posición de la lista de máximos anotadores de la NBA.

La Barba, de 36 años, firmó 32 puntos con los que sobrepasó la marca de 28.596 que logró durante su carrera el gigante Shaquille O'Neal, ganador de tres anillos con los Lakers y uno con los Miami Heat.

"Para mí, siendo de Los Ángeles, Shaquille O'Neal es alguien a quien literalmente crecí viendo", le reconoció Harden tras el partido. "Fue el pívot más dominante en la historia del juego. Es un verdadero honor".

A los Clippers les bastó con otra gran actuación de Kawhi Leonard, que llegó a 35 puntos, para colocarse a sólo una victoria de la zona de repechaje a playoffs.

homenaje a kyle lowry

En Toronto, los Philadelphia 76ers se impusieron a los Raptors por 115-102 en una noche en que la afición canadiense homenajeó a su antiguo ídolo Kyle Lowry.

Pese a que la derrota ya estaba asegurada, las gradas se pusieron de pie poco antes del final para brindarle una entusiasta ovación al veterano Lowry, ahora base de Philadelphia, en el probable último partido de su carrera en Toronto.

Lowry, de 39 años, es uno de los mejores jugadores de la historia de los Raptors, a los que dirigió en la pista entre 2012 y 2021, un periodo en el que Toronto conquistó el único anillo de su historia en 2019.

Nick Nurse, el entrenador que guió a Toronto a aquel título y ahora al frente de Philadelphia, le concedió a Lowry los dos últimos minutos de juego en apenas el quinto partido en el que ha participado este curso.

"Fue increíble. Él se ganó todo esto", dijo Tyrese Maxey, máximo anotador de Philadelphia con 33 puntos, sobre el homenaje a su compañero. "Él llevó a esta franquicia a un campeonato pero lo que hizo por la franquicia es aún más grande".

En Dallas, Cooper Flagg anotó 27 puntos e igualó su récord de la temporada con tres bloqueos, y Naji Marshall encestó tres canastas consecutivas en los momentos finales y terminó con 22 unidades mientras los diezmados Mavericks de Dallas vencieron 113-105 a los Nets de Brooklyn el lunes por la noche.

Los Mavericks (15-25) rompieron una racha de dos derrotas consecutivas. Klay Thompson anotó 18 desde la banca e igualó su récord de la temporada con seis triples.

Michael Porter Jr. anotó 28 puntos y Day’Ron Sharpe tuvo 14 y 12 rebotes desde el banquillo para los Nets (11-26), quienes han perdido cuatro juegos consecutivos. Fueron barridos en una serie de dos partidos fuera de casa, perdiendo 103-98 en Memphis el domingo.

Brooklyn redujo un déficit de 14 unidades en la segunda mitad a 99-95 con cinco minutos restantes, pero no pudo acercarse más.

En Indianápolis, Pascal Siakam anotó 21 puntos, incluyendo el decisivo tiro con 6,1 segundos restantes, y los Pacers de Indiana sumaron tres victorias consecutivas por primera vez en la campaña al vencer el lunes 98-96 a los Celtics de Boston.

Derrick White de Boston falló un intento de tres para tomar la delantera en los segundos finales después de que empató el juego a 96 con una bandeja en penetración con 28,6 segundos restantes.

Siakam hizo un amague y dio un paso dentro de la línea de tiros libres para anotar en los segundos finales. También sumó ocho rebotes y seis asistencias.

Los Pacers comenzaron la noche con el peor récord de la NBA, pero ahora están 9-31, medio juego por encima de los Pelicans de Nueva Orleans a pesar de no contar con el alero Bennedict Mathurin (17,8 puntos por juego), quien estuvo fuera por una lesión en el pulgar por quinto juego consecutivo.

Jay Huff anotó 20 unidades, incluyendo cuatro triples, para los Pacers.

Payton Pritchard lideró a los Celtics con 23 tantos y ocho asistencias. White tuvo 18 puntos y Anfernee Simons 16.

En Cleveland, Keyonte George anotó 32 puntos, Lauri Markkanen agregó 28 y el Jazz de Utah se recuperó después de una derrota por 55 unidades el sábado para vencer el lunes 123-112 a los Cavaliers de Cleveland.

George tuvo 16 puntos durante el tercer cuarto, cuando Utah se recuperó de un déficit de diez, para retomar el control al comienzo de una gira de cinco partidos con una victoria. George también acertó 12 de 12 en la línea de tiros libres y tuvo nueve asistencias.

Fue la segunda victoria del Jazz en sus últimos ocho juegos y llegó dos noches después de que perdieron por 150-95 ante los Hornets de Charlotte, la segunda diferencia más amplia en la historia de la franquicia yy la más grande desde que se mudaron de Nueva Orleans en 1979.

Markkanen, décimo en la liga en anotaciones con 27,8 puntos por juego, también tuvo 12 rebotes. Jusuf Nurkik, quien se perdió los últimos dos juegos debido a una lesión en el dedo del pie, anotó 11 puntos y capturó 17 rebotes.

Darius Garland lideró a Cleveland con 23 puntos y Donovan Mitchell anotó 21. Los Cavaliers han perdido dos de tres juegos.