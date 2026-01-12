Edwards se eleva ante Wembanyama en remontada de Timberwolves en la NBA

Con una canasta ganadora frente al gigante Victor Wembanyama, Anthony Edwards comandó la victoria del domingo de los Minnesota Timberwolves 104-103 frente a los San Antonio Spurs, que desperdiciaron 19 puntos de ventaja.

Ante su público de Minneapolis, los Timberwolves confirmaron el domingo su buen momento de forma con un valioso triunfo frente a San Antonio, segundo clasificado de la Conferencia Oeste tras los Oklahoma City Thunder.

Los Wolves, cuartos del sector a 1,5 victorias de los Spurs, no se entregaron cuando los visitantes mandaban por 19 puntos a mediados del tercer cuarto (69-50).

Wembanyama, protagonista de la primera mitad con 16 puntos, estaba de vuelta en el quinteto inicial tras una semana dosificado desde el banco por problemas físicos.

La movilidad y envergadura del fenómeno francés, que terminó con 29 puntos y 7 rebotes, resultaban inabordables para su compatriota Rudy Gobert (2 puntos) hasta que varios ajustes defensivos de Minnesota hicieron efecto.

En el último cuarto Julius Randle (15) consiguió contener a Wemby y el ataque texano se resintió hasta convertir apenas 5 de 20 tiros de campo en ese periodo.

Edwards no desaprovechó la oportunidad y le dio la vuelta al marcador con nueve puntos en los últimos cinco minutos.

En la jugada decisiva, el escolta hizo bailar con el bote a Wembanyama hasta driblar al pívot y anotar a tablero la canasta que colocaba el resultado definitivo a 16 segundos del final.

Minnesota suma cuatro triunfos en sus cinco últimos partidos, mientras San Antonio tiene un balance de 2-3 en el mismo lapso.

okc retoma la normalidad

Con la caída en Minneapolis, los Spurs se quedaron a 5,5 victorias de los líderes Thunder, a quienes visitarán el martes.

En su turno del domingo, Oklahoma City superó por 124-112 a los Miami Heat en un triunfo balsámico después de una semana de victorias extenuantes y derrotas impredecibles.

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander, que logró 29 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias, protagonizó el parcial de 13-0 con el que los locales asfaltaron el triunfo en el tercer cuarto.

Por Miami, el mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr. anotó 5 puntos, repartió 3 asistencias y perdió 5 balones en 20 minutos de juego como suplente.

knicks frenan a blazers de splitter, towns 20

En otros escenarios, la racha de cinco victorias seguidas de los Portland Trail Blazers que dirige el brasileño Tiago Splitter llegó a su fin con una derrota ante los New York Knicks por 123-114.

El base Jalen Brunson y el alero O.G. Anunoby anotaron 26 y 24 puntos, Karl-Anthony Towns tuvo 20 puntos y 11 rebotes, y Mikal Bridges terminó con 18 puntos, seis asistencias y seis rebotes para los neoyorquinos mientras el israelí Deni Avdija, uno de los jugadores más mejorados de la temporada, volvió a liderar a los locales con 25 tantos.

El veterano Jrue Holiday, exfigura de los Celtics, regresó a la acción después de casi dos meses de baja aportando 8 puntos en 16 minutos para Portland.

Pese al tropiezo, los Trail Blazers mantienen su inesperada presencia en la zona del repechaje a los playoffs del Oeste, con un registro de 19-21.

En Sacramento, DeMar DeRozan anotó 22 puntos y se convirtió en el jugador número 23 en la historia de la NBA en alcanzar las 26.000 unidades, ayudando a los Kings de Sacramento a vencer 111-98 a los Rockets de Houston el domingo por la noche.

DeRozan alcanzó este hito en el segundo cuarto.

Zach LaVine sumó 18 puntos, Russell Westbrook tuvo 15 tantos, diez asistencias y seis rebotes, y Malik Monk también anotó 15 en la primera victoria del año para los Kings. Su récord es de 9-30.

El base de los Kings, Dennis Schroder, cumplió el primer partido de una suspensión de tres juegos por un enfrentamiento con la estrella de los Lakers, Luka Doncic, después de un partido en Los Ángeles el 28 de diciembre.

Amen Thompson tuvo 31 puntos y 13 rebotes para Houston. Kevin Durant añadió 23 unidades, y Alperen Sengun tuvo 19 y nueve rebotes. Los Rockets han perdido cuatro de cinco, cayendo a 22-14.

la labor de al horford

En San Francisco, Nickeil Alexander-Walker anotó 24 puntos, Jalen Johnson contribuyó con 23 puntos, 11 rebotes y seis asistencias, y los Hawks de Atlanta vencieron la noche del domingo 124-111 a los Warriors de Golden State.

Luke Kennard tuvo su mejor actuación de la temporada con 22 puntos y seis triples desde el banquillo en la tercera victoria consecutiva de los Hawks.

Stephen Curry anotó 31 puntos en su decimotercer partido de la temporada con 30 puntos o más, y Jimmy Butler sumó 30 puntos, siete rebotes y seis asistencias en su cuarto partido con 30 puntos, mientras que los Warriors vieron interrumpida su racha de tres victorias consecutivas en casa. Tuvieron otro partido en el que ambos anotaron 30 o más puntos y los Warriors también perdieron ese juego en Orlando el 18 de noviembre.

Butler acumuló 17 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes al descanso, cuando los Warriors solo acertaron cinco de 19 en tiros de tres puntos. Fue la tercera vez en sus últimos cuatro partidos que anotó 20 o más puntos. El dominicano Al Horford aportó cinco puntos, ocho rebotes, dos asistencias y un bloqueo en 16 minutos de acción.

Curry y su padre Dell ahora han anotado la segunda mayor cantidad de puntos por un dúo padre-hijo en la historia de la NBA, superando los 38,895 de Joe y Kobe Bryant. LeBron James y Bronny son los primeros con 42,692.

En Denver, Tim Hardaway Jr. anotó 25 puntos, Aaron Gordon sumó 23 y los Nuggets de Denver, diezmados por las lesiones, vencieron 108-104 a los Bucks de Milwaukee la noche del domingo.

Peyton Watson consiguió 19 unidades, ocho rebotes y seis asistencias para los Nuggets. En los últimos siete partidos de su equipo, el escolta de cuarto año ha estado promediando 23,7 tantos y 6,9 rebotes por juego. Zeke Nnaji añadió 14 puntos y 11 rebotes para su primer doble-doble de la temporada.

Denver jugó sin cinco de sus ocho máximos anotadores, incluyendo a Nikola Jokic (contusión ósea en la rodilla izquierda) y Jamal Murray (esguince en el tobillo izquierdo). Los cinco jugadores ausentes promedian un total combinado de 84,6 puntos por juego esta temporada.

Giannis Antetokounmpo tuvo 31 unidades, 11 asistencias y ocho rebotes para los Bucks. Myles Turner anotó 16 tantos mientras que Bobby Portis y AJ Green añadieron 14 cada uno. Ryan Rollins se quedó con dos puntos, rompiendo una racha personal de 37 partidos consecutivos con al menos diez.

En Phoenix, Royce O’Neale anotó 19 puntos, Devin Booker agregó 17 y los Suns de Phoenix se impusieron con facilidad 112-93 sobre los Wizards de Washington la noche del domingo.

Phoenix ha ganado diez de sus últimos 13 juegos.

Los Suns lideraban 96-65 al entrar en el cuarto período después de que Dillon Brooks anotara 11 unidades en el tercero, encestando tres triples. Los desordenados Wizards solo acertaron seis de 21 (28.6%) en el tercero y tuvieron siete pérdidas de balón.

Los Suns mejoraron a 14-5 en casa y pudieron sentar a sus titulares durante todo el último cuarto. O’Neale acertó cinco de nueve tiros desde la línea de tres puntos, mientras que Brooks terminó con 16 unidades y encestó cuatro triples. Booker añadió ocho asistencias.

Los suplentes de Phoenix fueron productivos: Grayson Allen tuvo 12 tantos, Oso Ighodaro agregó diez y Ryan Dunn tuvo nueve.

Alex Sarr de Washington terminó con 19 puntos y 15 rebotes, mientras que el novato Tre Johnson también tuvo 19 unidades. Los Wizards, que tuvieron 23 pérdidas de balón, han perdido tres seguidos después de su mejor racha de la temporada, en la que ganaron cinco de siete.

En Toronto, Scottie Barnes encestó un tiro libre decisivo con 0.8 segundos restantes en el tiempo extra y los Raptors de Toronto vencieron el domingo por la noche 116-115 a los 76ers de Philadelphia en el primero de dos encuentros consecutivos entre equipos con bajas.

Barnes acertó el primero de dos tiros desde la línea y falló intencionalmente el segundo, mientras Toronto ganaba su tercer encuentro consecutivo en casa contra los 76ers. Terminó con diez de 12 en la línea.

Barnes anotó 31 puntos, Jamal Shead añadió un récord personal de 22 y Immanuel Quickley tuvo 20, mientras Toronto ganaba su tercer partido consecutivo en casa. Collin Murray-Boyles sumó 17 puntos e igualó su récord personal con 15 rebotes.

Tyrese Maxey anotó 38 puntos para los 76ers y VJ Edgecombe tuvo 17. Kelly Oubre Jr., Domnick Barlow y Quentin Grimes anotaron cada uno 13 puntos, pero Filadelfia perdió por segunda vez en siete partidos.

Joel Embiid de Filadelfia (rodilla izquierda e ingle izquierda) y Paul George (rodilla izquierda) no jugaron en la primera noche de este enfrentamiento consecutivo.

Filadelfia tuvo 22 pérdidas de balón, una menos de igualar su récord de la temporada. Las 11 asistencias de los 76ers fueron un mínimo de la temporada.

En Memphis, Cedric Coward encestó dos triples en los últimos minutos y anotó 21 puntos para ayudar a los Grizzlies de Memphis a mantener a raya a los Nets de Brooklyn el domingo.

Jock Landale sumó 16 unidades y nueve rebotes, y Santi Aldama tuvo 15 tantos y ocho rebotes. Cam Spencer aportó 12 puntos y 12 asistencias en el último partido de los Grizzlies antes de su serie de dos juegos contra Orlando en Berlín y Londres.

Noah Clowney y Tyrese Martin lideraron a los Nets con 17 puntos cada uno, y Danny Wolf y Jalen Wilson anotaron 11 cada uno. Wolf también consiguió diez rebotes. Martin acertó seis de ocho, incluyendo cinco de siete desde la línea de tres puntos.

Brooklyn lideraba 98-90 después de que Clowney dividiera un par de tiros libres con tres minutos. Memphis anotó los últimos 13 puntos, con el segundo triple tardío de Coward dando a los Grizzlies una ventaja de 101-98 con menos de un minuto restante.

En Orlando, Paolo Banchero anotó 23 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias, Desmond Bane añadió 27 puntos y Orlando venció 128-118 a los Pelicans de Nueva Orleans el domingo en el regreso del centro del Magic, Moritz Wagner, tras una grave lesión de rodilla.

Wagner se perdió más de un año después de romperse el ligamento cruzado anterior izquierdo, jugando por última vez el 21 de diciembre de 2024. El domingo, tuvo ocho puntos y dos rebotes en diez minutos en el último partido de los Magic antes de su serie de dos juegos contra Memphis en Berlín y Londres.

Zion Williamson lideró a New Orleans con 22 puntos, y Trey Murphy III y Jordan Poole añadieron 21 cada uno. Los Pelicans han perdido diez de los últimos 11 partidos.

Anthony Black sumó 26 puntos, siete asistencias y tres robos para el Magic. Goga Bitadze tuvo 14 puntos, 13 rebotes y tres robos en su primera titularidad de la temporada como centro. Bitadze reemplazó a Wendell Carter Jr., quien sufrió una distensión en la espalda.

Desde que perdieron ante Nueva York en las semifinales de la Copa NBA el 13 de diciembre, el Magic han seguido las derrotas con victorias en siete ocasiones consecutivas.