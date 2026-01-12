Brillantes aportes de Yoel y Martín

Deporte con Cara de Mujer es el nuevo libro que ha puesto en circulación el periodista, escritor y amigo Yoel Adames Franco, materializando un anhelo de más de un par de décadas.

El fino redactor nos regala un impresionante trabajo que compendia las hazañas realizadas por las atletas dominicanas en los diversos ciclos olímpicos en los que han participado.

Pero no deja de tocar las otras manifestaciones deportivas, en el ámbito profesional, en las cuales el sello femenino ha dejado su huella indeleble.

Reciben sus menciones nuestras selecciones femeninas que han sido medallistas a nivel centroamericano y panamericano en las modalidades de 5X5 y 3X3, las chicas que han jugado en la WNBA, así como las que se han destacado en el rol de arbitrar partidos y alcanzado sus licencias de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Es un imperdible homenaje a la fuerza, determinación y coraje de la mujer dominicana que todo el que quiera conocer su historia, trascendencia y desarrollo debe de tener.

De otro lado, nos llega una revista que recoge la historia moderna -desde el 1994- del baloncesto superior de La Vega, reconocido desde hace tiempo por su seguimiento, su nivel competitivo y aspectos pintorescos.

Este es un trabajo realizado por el acucioso cronista y exjugador Martín Lajara, quien ha dedicado años a la labor de coleccionar datos del baloncesto de todo el mundo.

El compendio ofrece una radiografía que abarca desde los equipos campeones, números retirados, historia de los clubes participantes entre otros interesantes aspectos relacionados con el torneo masculino vegano.

Todo aquel que se jacte de conocer la historia del baloncesto de esa provincia debe tener su ejemplar de esta revista ya que ofrece detalles e informaciones puntuales y sencillas.

Martín pudo contar con la asistencia tanto del sector público como del privado para costear los gastos de publicación, cosa que, lamentablemente, no sucedió en el caso de Yoel.

Y es una verdadera lástima que la biografía deportiva dominicana se vea limitada por la falta de visión de las autoridades públicas y los patrocinadores que no alcanzan a ver lo importante que es para una nación que sus habitantes conozcan a sus héroes, en este caso heroínas, que representan los valores que verdaderamente deben ser promovidos en nuestra atacada sociedad.