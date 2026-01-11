Cronista Martín Lajara publica revista del baloncesto superior de La Vega

El veterano cronista deportivo Martín Lajara acaba de publicar una revista del baloncesto superior con refuerzos de la ciudad de La Vega desde sus inicios en el 1994 hasta la fecha.

El comunicador y exbaloncestista focalizó el contenido de la revista en la historia del baloncesto superior de La Vega, primeros narradores y presidentes de la asociación de esa disciplina en esa provincia.

En la publicación se realizó un artículo del gerente histórico del básquet vegano, Jochy Canaán, los campeonatos por año, dirigentes ganadores y una reseña de la historia de los clubes participantes en la justa.

También incluye informaciones de los números retirados, torneos de importancia celebrados en la denominada ciudad olímpica y sobre el primer integrante del seleccionado nacional nativo de esta provincia.

Los lectores se nutrirán de la amplia historia del básquet vegano que por más de 30 años ha sido considerado como uno de los de mayor nivel competitivo, técnico, de respaldo empresarial y de fanáticos en el país.

Mario de Jesús, director del periódico de circulación regional La Vega News, fue el primero en recibir la revista y valoró como positiva la puesta en circulación de la misma.

"Los amantes del baloncesto nacional nos vamos a deleitar con esta obra que aporta muchos datos sobre el baloncesto vegano desde sus inicios hasta la fecha", dijo de Jesús.