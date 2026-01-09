Rick Carlisle alcanza victoria mil mientras Pacers acaban racha de 13 derrotas

Después de 13 derrotas consecutivas, los Indiana Pacers levantaron la cabeza este jueves con un ajustado triunfo 114-112 en la cancha de los Charlotte Hornets, que colaboraron con un último minuto catastrófico.

Los Pacers, vigentes subcampeones de la NBA, se presentaron en Charlotte cuando se cumplía exactamente un mes de su última victoria.

Desde aquel triunfo el 8 de diciembre ante Sacramento, Indiana empezó un pronunciado descenso hasta superar su anterior récord perdedor de 12 derrotas seguidas.

La espiral negativa de los Pacers, que sólo siete meses antes jugaron las Finales ante los Thunder, concluyó este jueves en un duelo de emocionante final en Charlotte, donde Pascal Siakam logró 30 puntos y 14 rebotes y el base suplente T.J. McConnell firmó 23 puntos y 8 asistencias.

Los Hornets desaprovecharon el ejercicio de redención de su estrella, LaMelo Ball, quien sorprendentemente fue relegado al banco por primera vez en seis años.

El base respondió a esta decisión con una furiosa primera mitad en la que anotó 22 puntos en sólo 13 minutos en pista, incluido un espectacular triple lanzado a una pierna sobre la bocina del primer cuarto.

Ball, que terminó con 33 puntos y 8 asistencias, redujo el ritmo en la segunda mitad, en la que el alero Brandon Miller (6 puntos) fue expulsado por dos faltas técnicas.

Con un tiro libre de Moussa Diabaté, Charlotte se adelantó 112-109 a falta de un minuto y medio y tuvo una posesión para sentenciar el partido pero Ball se equivocó al intentar un alley-oop con el propio pívot francés.

McConnell anotó un tiro en suspensión y, tras otra canasta de Siakam que puso por delante a Indiana, robó la pelota cuando Charlotte servía de fondo a nueve segundos del final.

Este resultado permitió también que Rick Carlisle se convirtiera en el undécimo entrenador en llegar a 1.000 victorias en la NBA.

"Estoy muy feliz por nuestros jugadores. El último mes ha sido realmente muy difícil en muchos sentidos", declaró Carlisle.

Los Pacers, que compiten esta temporada sin su estrella, el lesionado Tyrese Haliburton, siguen en el fondo de la Conferencia Este con siete victorias y 31 derrotas.

edwards, en compañía de élite

En el choque más atractivo del jueves, los Minnesota Timberwolves vencieron 131-122 a los Cleveland Cavaliers en una noche especial para su estrella, Anthony Edwards.

A sus 24 años y 156 días, el escolta se erigió en el tercer jugador más joven en llegar a 10.000 puntos anotados.

Únicamente dos gigantes lograron este hito con más precocidad: LeBron James, con 23 años y 59 días, y Kevin Durant, con 24 años y 33 días.

Ante Cleveland, Edwards terminó con 25 puntos y 9 asistencias en el cuarto triunfo seguido de los Wolves, que ascendieron al cuarto lugar del Oeste (25-13).

Donovan Mitchell lideró con 30 puntos a unos Cavaliers que, con su segundo tropiezo en los últimos tres partidos, descendieron un peldaño más hasta el octavo puesto del Este (21-18).

pista "impracticable"

Esta reducida jornada de cuatro partidos registró la suspensión de uno de ellos, que debían hospedar los Chicago Bulls contra los Miami Heat.

A pesar de sus esfuerzos, el equipo de mantenimiento del United Center no logró solventar la humedad que mostraba la pista y, casi dos horas después de la hora de inicio, el juego fue aplazado para una fecha aún por determinar.

El partido fue "pospuesto debido a la humedad en el suelo, que hace que la cancha sea impracticable", dijo la NBA en un comunicado.

"Salimos todos al campo y, casi de inmediato, nos dimos cuenta de que no se podía jugar", dijo el entrenador de los Heat, Erik Spoelstra. "Los jugadores de ambos equipos se quejaban".

Aunque es poco habitual que se pospongan partidos de la NBA a causa de la pista, sí existen algunos precedentes, como el vivido en 2017 en la cancha de los Timberwolves en condiciones similares.

En Salt Lake City, Lauri Markkanen anotó 33 puntos y capturó siete rebotes para que el Jazz de Utah dejara atrás una seguidilla de cinco derrotas al superar el jueves 116-114 a los Mavericks de Dallas.

Keyonte George añadió 19 puntos y siete asistencias. Brice Sensabaugh anotó 14 unidades y Kevin Love contribuyó con diez tantos y diez rebotes.

Cooper Flagg lideró a Dallas con 29 puntos, diez rebotes y ocho asistencias. Klay Thompson encestó seis triples y anotó 23 puntos desde el banquillo. Anthony Davis sumó 21 puntos y 11 rebotes por los Mavs.

Utah anotó 25 puntos a partir de 21 pérdidas de balón de Dallas y superó a los Mavericks por 64-46 en la pintura.

Dallas encestó en cuatro posesiones consecutivas, culminando con un triple de Max Christie, para tomar una ventaja de 107-100 con 4:39 restantes. Utah mantuvo luego a los Mavericks sin anotar durante casi cuatro minutos y tomó la delantera.

Markkanen logró tres canastas consecutivas para impulsar una racha de 12-0 que dio al Jazz una ventaja de 112-107 con 1:41 por jugar. Utah anotó en siete de sus últimas nueve posesiones para asegurar la victoria.