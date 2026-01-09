Anthony Davis se perderá varios partidos por daño en ligamentos de la mano

Anthony Davis tiene daño en los ligamentos de su mano izquierda, y el frecuentemente lesionado jugador de los Mavericks de Dallas podría enfrentar una ausencia prolongada, dijo una persona con conocimiento de la lesión a The Associated Press el viernes.

Davis se lesionó al final de una derrota por 116-114 contra el Jazz de Utah el jueves por la noche. El diez veces All-Star estaba visiblemente adolorido en la banca antes de ir al vestuario. Pruebas adicionales revelaron la magnitud del daño, dijo la persona a la AP bajo condición de anonimato porque los detalles de la lesión no se han revelado públicamente.

La última lesión de Davis es un golpe significativo para los Mavericks mientras intentan averiguar cómo seguir adelante desde el intercambio por Davis que envió al joven superestrella Luka Doncic a los Lakers de Los Ángeles hace 11 meses.

El gerente general Nico Harrison, el artífice del acuerdo, fue despedido en noviembre después de que Dallas tuviera un comienzo lento. Los Mavericks están diez juegos por debajo de .500 y fuera de la imagen de los playoffs a menos de dos años de haber jugado en las Finales de la NBA.

Ha habido especulaciones sobre que Davis será intercambiado nuevamente, pero la mayoría de eso se ha basado en que él esté saludable. La lesión en la mano podría dejarlo fuera hasta después de la fecha límite de intercambios del 5 de febrero. Davis está promediando 20,4 puntos y 11,1 rebotes por juego.

Davis, de 32 años, se ha perdido 18 de los 38 juegos de los Mavericks esta temporada debido a lesiones en la pantorrilla y la ingle. Estaba cuidando una lesión abdominal cuando los Mavericks lo intercambiaron en febrero pasado, y la agravó nuevamente en su debut con Dallas. Davis estuvo fuera durante los siguientes 18 juegos.

Otra lesión en Dallas también podría afectar la decisión de la franquicia sobre cuándo Kyrie Irving regresa de la lesión de rodilla de la temporada pasada. Es posible que el escola, nueve veces All-Star, no juegue en absoluto en 2025-26. Irving se rompió el ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda el 3 de marzo del año pasado.

La primera selección general Cooper Flagg ha mostrado mucho potencial como novato, pero los Mavs tienen pocas esperanzas de avanzar en la clasificación sin Davis e Irving. Dallas controla su selección de primera ronda en el draft de este año, pero no en los próximos cuatro drafts. Los Mavericks tienen la selección de primera ronda de los Lakers en 2029 del acuerdo por Doncic.

La última vez que Dallas se centró en el draft en este punto de una temporada, el club estaba a punto de conseguir a Doncic en 2018. Los Mavericks tenían la quinta selección general e hicieron un intercambio con Atlanta, que seleccionó a Doncic en el No. 3 mientras Dallas eligió a Trae Young para los Hawks.

A pesar del intercambio de Doncic a los Lakers y las largas ausencias por lesión de Davis e Irving la temporada pasada, Dallas llegó al torneo de play-in y venció a Sacramento antes de perder contra Memphis por el octavo puesto en los playoffs. No llegar a la postemporada llevó a los Mavericks a la lotería del draft, que ganaron a pesar de tener solo un 1.8% de probabilidad.