SGA rescata a los Thunder y Spurs tumban a unos Lakers sin LeBron

Con 46 puntos y una canasta providencial, Shai Gilgeous-Alexander (SGA) salvó este miércoles a los Oklahoma City Thunder de otra humillante derrota mientras Luka Doncic no logró evitar la caída de unos Lakers huérfanos de LeBron James en San Antonio.

En Oklahoma City, un tiro sobre la bocina de Gilgeous-Alexander libró a los vigentes campeones de otra improbable derrota.

El actual MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA anotó desequilibrado un tiro en suspensión que forzó la prórroga ante los Utah Jazz, a los que Oklahoma City acabó derrotando por 129-125.

El base canadiense necesitó anotar 46 puntos para que los líderes de la Conferencia Oeste no cayeran por tercera noche seguida, tras las derrotas ante otros rivales teóricamente muy inferiores, Phoenix Suns y Charlotte Hornets.

Los Jazz, antepenúltimos del Oeste, acariciaron una dulce victoria en la cancha de los Thunder cuando Lauri Markkanen (29 puntos) capturó un rebote bajo el aro y anotó en el aire para colocarlos por delante 114-112 a falta de sólo dos segundos, los que le bastaron a Gilgeous-Alexander para forzar el tiempo extra.

doncic pelea solo en san antonio

En San Antonio, los Spurs explotaron la baja de LeBron James para vencer 107-91 a Los Angeles Lakers.

James, que jugó 33 minutos en un triunfo el martes en Nueva Orleans, recibió descanso para tratarse de problemas de ciática y de articulación en el pie izquierdo.

Sin el alero, de 41 años, ni Austin Reaves, Luka Doncic se multiplicó en ataque hasta completar un triple doble de 38 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias.

Al descanso, el esloveno ya sumaba 22 puntos por 21 del resto de sus compañeros.

"Odiamos perder pero estoy orgulloso de cada jugador, luchamos muy duro. Obviamente no teníamos a Lebron y es difícil competir así", dijo Doncic, que hizo autocrítica por sus siete pérdidas de balón.

"Debería haberlo hecho mucho mejor", afirmó.

Los Spurs, que habían perdido la víspera ante los Grizzlies, aseguraron un triunfo que los mantiene en el segundo lugar del Oeste sin forzar demasiado a Victor Wembanyama, recién retornado de una lesión.

El fenómeno francés firmó 16 puntos, 14 rebotes y 4 tapones en 26 minutos desde el banco.

Los 27 puntos del también suplente Keldon Johnson, en una serie de 11-13 en tiros, compensaron el desacierto de San Antonio desde la larga distancia, con sólo 4 triples anotados de 25 intentos (16%).

trae young es cambiado a wizards

La cancha de los Atlanta Hawks vivió el miércoles una escena insólita cuando el lesionado Trae Young se retiró caminando desde el banco a los vestuarios.

Minutos antes, medios estadounidenses habían avanzado que el base, rostro de la franquicia desde 2018, acababa de ser traspasado a los Washington Wizards.

La etapa de Young, cuatro veces All-Star, en Atlanta terminaba así con su marcha a Washington, su destino predilecto, que entregará a cambio al veterano CJ McCollum y a Corey Kispert, según reportes coincidentes de ESPN y The Athletic.

Sin Young, baja desde el 27 de diciembre por una lesión de cuádriceps, Atlanta derrotó 117-100 a los New Orleans Pelicans y desbancó a los Bulls de la novena plaza del Este.

towns se destaca con knicks

En Nueva York, Karl-Anthony Towns facturó 20 puntos y 11 rebotes, además de fijar su mejor marca de la campaña con siete asistencias, para que los Knicks de Nueva Yok doblegaran el miércoles 123-111 a los Clippers de Los Ángeles.

Jalen Brunson anotó 26 puntos y Nueva York rompió su racha de cuatro derrotas consecutivas.

Towns se recuperó de un encuentro discreto el lunes en Detroit, cuando registró cuatro tiros, seis puntos y seis pérdidas de balón en la derrota de los Knicks por 121-90, que hundió a Nueva York en su racha más larga de tropiezos en la temporada.

Esta vez, el pívot dominicano anotó diez puntos en el último cuarto para ayudar a los Knicks a abrir el juego.

OG Anunoby agregó 20 puntos y Deuce McBride sumó 16 por los Knicks, quienes armaron una racha de 24-7 comenzando al final del tercer cuarto y extendiéndose al cuarto para convertir un déficit de cuatro puntos en una ventaja de 105-92.

Kawhi Leonard anotó 25 puntos por los Clippers, quienes perdieron por segunda vez en nueve duelos. James Harden contabilizó 23 puntos y nueve asistencias después de no jugar el lunes contra Golden State debido a molestias en el hombro derecho.

En Portland, Deni Avdija tuvo su mejor actuación de la temporada con 41 puntos, y los Trail Blazers de Portland hilvanaron su cuarto triunfo, al imponerse el miércoles 103-102 sobre los Rockets de Houston.

Parecía que Tari Eason había anotado por Houston al empujar el balón hacia el aro en el último segundo. Los Rockets vaciaron el banquillo para celebrar, pero tras la revisión, se determinó que la canasta no llegó a tiempo.

Los equipos se enfrentarán nuevamente en el Moda Center el viernes por la noche.

Los Blazers mantuvieron a raya a los Rockets durante la mayor parte de la segunda mitad, pero Houston empató a 84 mediante un tiro libre de Amen Thompson con 8:56 minutos por jugar. Un triple de Shaedon Sharpe puso a Portland de nuevo al frente.

Los Rockets redujeron la ventaja de Portland a 101-99 por medio de un salto y un tiro libre de Kevin Durant con poco más de un minuto en el reloj. Avdija respondió con una bandeja.

Portland buscaba cuidar una delantera de 103-100, cuando Durant encestó un par de tiros libres con 5,9 segundos restantes. En un saque de banda de Portland, se sancionó a Houston con una falta de balón suelto, desafiada con éxito por el entrenador Ime Udoka, lo cual otorgó el balón a los Rockets.

Durant, quien terminó con 37 puntos, falló un tiro de 19 pies con 2,1 segundos restantes antes del intento fallido de Eason en el último suspiro.

horford contribuye con warriors

Stephen Curry anotó 31 puntos, destacándose con un triple en retroceso a 26 segundos del final, y añadió siete asistencias y siete rebotes para que los Warriors de Golden State vencieran el miércoles 120-113 a los Bucks de Milwaukee.

De’Anthony Melton sumó 22 puntos desde el banquillo, Jimmy Butler terminó con 21 unidades y cinco rebotes, y el dominicano Al Horford totalizó ocho tantos, diez tableros y seis asistencias en uno de sus mejores partidos completos desde que se unió a los Warriors.

Curry embocó 12 de 21 disparos con tres triples. Hizo su primer tiro desde lejos a los 4:44 minutos del primer cuarto y anotó 14 tantos al llegar al medio tiempo.

La bandeja de Giannis Antetokounmpo con 4:38 minutos restantes acercó a los Bucks a diez puntos, pero Butler respondió en el otro extremo.

Antetokounmpo registró 34 puntos, diez rebotes y cinco asistencias, mientras que Kevin Porter Jr. contribuyó con 15 tantos, nueve asistencias y cuatro tableros por los Bucks, quienes no pudieron resistir los 18 triples de Golden State y una desventaja de 53-42 en el rubro de rebotes.

Milwaukee había ganado dos duelos seguidos y cuatro de cinco. Había tenido dos días completos de descanso después de una victoria 115-98 en Sacramento el domingo.

En Nueva York, Paolo Banchero encestó un triple al sonar la bocina en tiempo extra para darle el miércoles al Magic de Orlando un triunfo de 104-103 sobre los Nets de Brooklyn.

Dos noches después de caer ante el modesto Washington, el Magic superó a los Nets por octava vez consecutiva, mejorando su récord a 21-17.

El italiano Banchero anotó 30 puntos para liderar a Orlando. Wendell Carter Jr. sumó 20, el brasileño Tristan da Silva añadió 14 y Noah Penda finalizó con 13.

En el tiempo extra, Egor Demin encestó un triple con 1:07 minutos por jugar para darle a Brooklyn una delantera de 100-99. Carter devolvió la ventaja a Orlando con una clavada a 16 segundos del final.

Demin respondió con otro triple a 3,6 segundos de la conclusión para poner el marcador 103-101, y Banchero terminó el encuentro con un tiro de 26 pies que entró tras rebotar en el tablero.

Después de que Brooklyn se acercó a 91-90 en el tiempo regular con un tiro de Noah Clowney, Da Silva anotó con una clavada para Orlando a 17 segundos del final. Demin encestó un triple con seis segundos restantes para empatar, y Banchero falló un tiro de 30 pies al sonar la bocina.

Michael Porter Jr. lideró a Brooklyn con 34 puntos y Demin agregó 18. Los Nets venían de una victoria en casa sobre Denver el domingo. Tienen un récord de 11-13.

En Memphis, Dillon Brooks anotó 21 puntos, su compañero y también exjugador de Memphis, Grayson Allen, añadió 19 y los Suns de Phoenix aplastaron 117-98 a los Grizzlies la noche del miércoles.

Brooks, quien jugó sus primeras seis temporadas con los Grizzlies, anotó 18 de sus unidades en la primera mitad mientras los Suns construían una ventaja temprana. Allen, quien también jugó dos temporadas con Memphis, acertó siete de 13 en tiros de campo, incluyendo cinco de diez triples. Devin Booker terminó con 13 tantos, pero acertó seis de 15 tiros de campo.

Phoenix, que venía de una derrota 100-97 ante Houston el lunes por la noche, ha ganado siete de sus últimos nueve partidos.

Jaren Jackson Jr. lideró a los Grizzlies, que estaban con una plantilla reducida, con 19 puntos, mientras que Cam Spencer, Javon Small y Kentavious Caldwell-Pope terminaron con 14 tantos cada uno. Memphis tuvo un 42% de acierto en tiros y cometió 18 pérdidas de balón, lo que llevó a 25 puntos de Phoenix.

En Boston, Jamal Murray registró 22 puntos y 17 asistencias, mientras que Peyton Watson sumó 30 unidades por los Nuggets de Denver, quienes lograron una racha de 14-0 para remontar en el último periodo y vencieron el miércoles 114-110 a los Celtics de Boston.

Cada equipo careció de su astro principal. El serbio Nikola Jokic, tres veces Jugador Más Valioso de la NBA, se ausentó por Denver, mientras que Boston careció de Jayson Tatum, elegido al Juego de Estrellas.

La ventaja en el marcador cambió de manos 26 veces y hubo nueve empates antes de que Denver convirtiera un déficit de tres puntos a mitad del cuarto periodo en una ventaja de 101-90.

Boston iba perdiendo por 107-95 y redujo la diferencia a tres puntos en los segundos finales, pero fue demasiado tarde.

Jaylen Brown anotó 33 puntos y Neemias Queta capturó un récord personal de 20 rebotes por Boston, que había ganado cinco encuentros seguidos.

En Charlotte, Immanuel Quickley encestó un triple desde la parte superior de la llave al sonar la bocina y los Raptors de Toronto remontaron un déficit de diez puntos en el último cuarto para vencer 97-96 a los Hornets de Charlotte la noche del miércoles.

RJ Barrett terminó con 28 puntos y siete rebotes, mientras que Quickley añadió 21 unidades. Scottie Barnes contribuyó con 17 tantos mientras los Raptors ganaron por quinta vez en seis juegos.

Collin Sexton lideró a los Hornets con 22 puntos.

LaMelo Ball, quien anotó 15, realizó una bandeja con la mano izquierda a 1,6 segundos del final para dar a los Hornets una ventaja de 96-94. Pero Quickley se liberó en una jugada de saque lateral y encestó su tercer triple del partido, provocando un fuerte gemido colectivo de la multitud local.

Charlotte tuvo 18 pérdidas de balón frente a las seis de Toronto.

En Filadelfia, Joel Embiid anotó 28 puntos, Paul George añadió 23 y todos los titulares de Filadelfia anotaron en doble dígito mientras los 76ers vencieron 131-110 a los Wizards de Washington el miércoles por la noche.

Tyrese Maxey contribuyó con 22 unidades y ocho asistencias para los 76ers, quienes han ganado cuatro de cinco.

Tre Johnson tuvo un máximo de equipo con 20 tantos para Washington, que jugó sin varios jugadores clave en la segunda noche de partidos consecutivos. CJ McCollum (molestias en el cuádriceps derecho) y Khris Middleton (lesión en la rodilla derecha) estuvieron entre los jugadores de los Wizards que no jugaron.

Embiid jugó en su quinto partido consecutivo desde que se vio afectado por lesiones al inicio de la temporada. El Jugador Más Valioso de la liga en 2023 lanzó diez de 14 desde el campo y siete de ocho desde la línea, y añadió siete rebotes.

En Detroit, Isaiah Stewart anotó un récord personal de 31 puntos para ayudar a que los diezmados Pistons de Detroit derrotaran el miércoles 108-93 a los Bulls de Chicago.

Detroit ganó por cuarta vez en cinco partidos a pesar de jugar sin su astro Cade Cunningham (lesión de muñeca) y sin sus compañeros titulares Tobias Harris (cadera) y Jalen Duren (tobillo).

Stewart, quien había logrado su mejor marca anterior de 26 puntos contra Memphis el 3 de noviembre, anotó 11 en el primer cuarto. Daniss Jenkins añadió seis rebotes y un récord personal de 15 asistencias.

Ayo Dosunmu sumó 24 puntos por Chicago, que ha perdido tres partidos consecutivos. Nikola Vucevic contabilizó 20 unidades y 16 rebotes, y Matas Buzelis también anotó 20 tantos.

Chicago ganaba por 77-76 al final del tercer periodo, pero Detroit anotó los primeros siete puntos del cuarto para ponerse arriba 83-77.