Montero y Feliz podrían perderse próxima ventana con la selección de básquet

Jean Montero y Andrés Feliz, dos de los principales jugadores de la selección nacional de baloncesto, podrían estar ausentes en la próxima ventana de los partidos clasificatorios para la Copa Mundial del 2027 prevista para celebrarse en Qatar.

El próximo compromiso del equipo nacional está programado para el jueves 26 de febrero cuando hará una visita a Estados Unidos en una sede que está todavía por determinar.

En esa misma fecha, tanto Montero como Feliz tienen partidos señaladas con sus respectivos equipos de la Liga Endesa ACB de España, correspondientes a la Euroliga, el torneo continental que reúne a los mejores clubes de ese continente.

Montero acompañaría al Valencia en un choque como visitante ante el Baskonia, otro equipo de la liga española, mientras que Feliz y el Real Madrid recibirían al Bayern, de la Bundesliga de Alemania.

Estas ausencias podrían estar abriendo un par de plazas importantes en la escuadra que entrena el argentino Néstor -Che- García, ya que se trata del armador titular, en el caso de Feliz, y el principal sustituto de la parte trasera de la cancha como es Montero.

Una posibilidad sería el regreso de Mike Torres Cuevas, quien milita con el club Lucentum Alicante de la Primera FEB española, una especie de Triple A en el baloncesto de ese país.

Otro que podría ser reincorporado a la selección criolla es Marques Townes quien ve acción en la misma liga que Torres Cuevas con el combinado de Oviedo.

Tal vez más lejana, pero también "dentro del globo" se podría explorar la reintegración de David Jones-García (San Antonio Spurs, NBA-G-League) debido, sobre todo, a que ese partido sería en suelo estadounidense lo que facilitaría su presencia.

El choque también daría oportunidad a una mayor cantidad de minutos para el popular Richard Bautista, quien tuvo una buena presentación en el partido en casa de principios de diciembre ante México.

La segunda ventana se cierra el domingo primero de marzo con una visita a Nicaragua.

Dominicana (1-1) comparte el Grupo A de las Américas con Estados Unidos (2-0), México (1-1) y Nicaragua (0-2).

Los clasificatorios de América, divididos en esta primera etapa en cuatro grupos de cuatro países cada uno (16 en total), brindarán siete espacios para la cita mundial del próximo año.