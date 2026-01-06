Oliver García anota 31 y pone al Antonio Guzmán en final del TBS de La Altagracia

El club Antonio Guzmán venció el domingo a su homólogo del Centro, 107-80, para avanzar a la serie final del 50 Torneo de Baloncesto Superior Altagraciano (TBS Higüey 2025), en un choque efectuado en el polideportivo Leo Tavárez.

El refuerzo santiagués Oliver García trazó las pautas ofensivas con un ataque de 31 puntos, cinco rebotes y 13 asistencias para comandar el triunfo en un quinto y decisivo partido de la serie semifinal A, pactada al mejor de un 5-3, y se medirá en la final al club Savica, a 7-4.

La ronda finalista entre Antonio Guzmán y Savica, que se medirán por tercera ocasión en su historia (los saviqueros han salidos triunfantes en las dos ocasiones previas, 2017-18 y 2023-24), inicia el miércoles a las 8:20 de la noche, en el bajo techo Leo Tavárez, de Higüey.

A Oliver lo respaldaron otros cinco jugadores con cifras dobles en anotación con los nativos Ronny Bort 21 puntos y nueve rebotes, José Castillo 15, Luis Ángel Ramos logró un doble-doble de 14 tantos, 13 capturas y seis asistencias, Jeremy Sarmiento 13 y Ariel De León 11.

En el revés, por el club Centro, el refuerzo de la provincia de Santo Domingo, Jonathan Bello, anotó 26 puntos, cinco rebotes y dio cinco asistencias, los nativos Félix Cedeño y Albert Fernández colaron 12 encestes cada uno, Jordy Peralta tuvo 10 dígitos, Jordy Peralta 11 y Welín Rosa aportaron ocho tantos por cabeza con ocho y 12 rebotes, respectivamente.

El club Antonio Guzmán, campeón vigente, disputará su quinta serie final en toda su historia de los TBS Higüey, y dos títulos logrados que fueron en 2019-20 y 2024-25.

Por su lado, el club Savica es el más ganador de toda la historia de la justa superior Altagraciana con 13 campeonatos -desde 1974-75 a la fecha- y estará en 18va serie final.

Savica ha conquistado las coronas en los torneos de 1900-2000, 2000-01, 2001-2002, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2022-23 y 2023-24.

El certamen es organizado por la Asociación de Baloncesto de la Provincia La Altagracia (ABAPA), que preside el diputado Jorge Tavárez, y tiene una especial dedicatoria al Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia.