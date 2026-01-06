Detroit aplasta a los Knicks y el Thunder se entrega ante Charlotte en la NBA

Los Detroit Pistons dieron otro golpe en la mesa al machacar este lunes 121-90 a los New York Knicks mientras los Oklahoma City Thunder profundizaron su bache con una desconcertante derrota por 27 puntos frente a los Charlotte Hornets.

A continuación las escenas principales de una jornada de ocho partidos de la NBA, sacudida este lunes por los reportes de una probable venta de Trae Young por los Atlanta Hawks.

pistons mandan en el este

En Detroit, los Pistons arrollaron a los New York Knicks por 31 puntos sólo un día después de tumbar a los Cleveland Cavaliers.

En 24 horas, Detroit ratificó así su inesperado liderato de la Conferencia Este frente a los dos equipos que lucían como favoritos al inicio de temporada.

Cade Cunningham, jefe absoluto de los Pistons, resultó imparable para los reputados defensores de los Knicks hasta llegar a 29 puntos y 13 asistencias.

El base, número uno del Draft de 2021, está explotando a los 24 años hasta colarse en la conversación de aspirantes al premio MVP (Jugador Más Valioso).

Detroit encabeza el Este con un registro de 27-9 y una ventaja de 3,5 victorias sobre su también sorprendente perseguidor, los Boston Celtics.

Boston, que está rindiendo mejor de lo esperado con la grave lesión de Jayson Tatum, derrotó 115-101 a los Chicago Bulls y adelantó a unos Knicks a la baja con cuatro derrotas seguidas.

Por los Knicks, el dominicano Karl Anthony Towns se quedó con seis puntos, un rebote y una asistencia en 22 minutos.

los thunder, apagados

En el Oeste, los líderes Oklahoma City Thunder fueron derribados por los Hornets frente a su público por un contundente 124-97.

Los vigentes campeones ya habían perdido la víspera ante los Suns con una canasta en el último segundo de Devin Booker.

El equipo de Shai Gilgeous-Alexander, que se quedó en 21 puntos y 6 asistencias, tiene un registro de 6-6 en sus últimos 12 partidos, después de iniciar la temporada con un vertiginoso 24-1.

El alero Brandon Miller, con 28 puntos, fue la figura de los Hornets, que ocupan la decimosegunda plaza del Este (13-23).

durant congela a los suns

Con un triple ganador, Kevin Durant dio el triunfo a los Houston Rockets por 100-97 frente a los Phoenix Suns, el equipo al que pertenecía hasta esta campaña.

El alero, de 37 años, recibió la pelota desde la banda con cinco segundos en el reloj y se hizo con el espacio suficiente para clavar el triple del triunfo cuando sólo quedaban tres décimas.

En la jugada anterior, Devin Booker intentó ser el héroe de Phoenix por segunda noche seguida pero falló un tiro en suspensión ante una gran defensa de Tari Eason.

Booker fue el máximo anotador de la noche con 27 puntos mientras Durant firmó 26 para los Rockets, que desbancaron a los Lakers de la tercera posición del Oeste, ambos con un balance de 22-11.

atlanta abre la puerta a young

Los Hawks fueron también protagonistas de la jornada y no precisamente por su derrota 118-100 en la cancha de los Toronto Raptors.

Condenada de nuevo a penar por la clasificación a playoffs, Atlanta parece decidido a embarcarse al fin en una profunda reconstrucción del plantel, que comenzaría por la venta de su máxima estrella, Trae Young.

El base, cuatro veces All-Star y rostro de la franquicia desde su llegada a la liga en 2018, está trabajando junto a la dirigencia de los Hawks para ser traspasado a otro equipo, según avanzó este lunes la cadena ESPN.

Ambas partes están de acuerdo en que la salida de Young es la mejor medida tanto para los Hawks, que no ganan una eliminatoria de playoffs desde 2021, como para el propio base, que esta temporada luce su peor promedio anotador (19,3 puntos) limitado por varias lesiones.

Young, de 27 años, fue baja este lunes por quinto partido consecutivo debido a una lesión de cuádriceps.

En Inglewood, Kawhi Leonard anotó 24 puntos y consiguió 12 rebotes, el novato Kobe Sanders sumó 20 unidades, y los Clippers de Los Ángeles superaron 103-102 a los Warriors de Golden State el lunes por la noche en un juego salvaje que incluyó la expulsión del entrenador de los Warriors, Steve Kerr, y la salida por faltas de Steph Curry por primera vez desde 2021.

Kerr fue expulsado con 7:57 restantes en el juego después de enfurecerse cuando no se sancionó una interferencia de canasta a John Collins de los Clippers. Un Kerr vociferante persiguió a los árbitros por la línea lateral y tuvo que ser contenido por sus asistentes antes de ser expulsado.

Curry anotó 27 unidades pero solo acertó cuatro de 15 en tiros de tres puntos y nueve de 23 en total antes de salir por faltas con 42 segundos restantes en el juego. Salió por faltas por primera vez desde el 17 de diciembre de 2021, en Boston.

James Harden fue descartado a última hora para los Clippers debido a una molestia en el hombro derecho. Pero obtuvieron anotaciones de doble dígito de los cinco titulares, incluido Sanders, cuyos puntos fueron un récord personal. Collins sumó 18 tantos y Kris Dunn tuvo 16. Ivica Zubac consiguió 11 rebotes.

Jimmy Butler añadió 24 tantos para los Warriors, que perdieron ante los Clippers por octava vez consecutiva como visitantes. El dominicano Al Horford tuvo cinco puntos y cinco rebotes en 16 minutos.

En Portland, Deni Avdija anotó 33 puntos, repartió nueve asistencias y capturó ocho rebotes en tres cuartos, quedándose a las puertas de su segundo triple-doble consecutivo, y los Trail Blazers de Portland aplastaron 137-117 al Jazz de Utah el lunes por la noche.

Shaedon Sharpe anotó 29 para los Trail Blazers (17-20), quienes han ganado tres partidos consecutivos y cinco de los últimos seis. Donovan Clingan capturó 17 rebotes y sumó 12 unidades.

Avdija, el actual jugador de la semana de la Conferencia Oeste, jugó casi 29 minutos antes de descansar en el último período mientras Portland mantenía una ventaja cómoda. El alero de 2,03 metros de Israel había anotado 29 puntos, diez rebotes y diez asistencias en su cumpleaños no. 25 el sábado por la noche en una victoria 115-110 en San Antonio.

Lauri Markkanen anotó 22 tantos para el Jazz (12-23), y Jusuf Nurkic sumó 21 puntos y 12 rebotes tras perderse dos partidos por un esguince en el dedo del pie izquierdo. Utah ha perdido cuatro seguidos y ocho de los últimos diez.

Portland lanzó con un 53% de efectividad desde el campo, incluyendo 19 de 48 (40%) triples, y solo falló uno de sus 21 tiros libres. Sharpe encestó cinco tiros de tres puntos y Avdija acertó cuatro. Sharpe también sumó siete asistencias y cinco rebotes.

Siete jugadores anotaron en cifras dobles para los Blazers, incluyendo a los cinco titulares. Toumani Camara anotó 15 puntos, mientras que Caleb Love y Sidy Cissoko añadieron 14 cada uno desde el banquillo. Kris Murray terminó con diez.

Portland lideraba 78-57 al descanso y 114-83 después de tres cuartos.

En Filadelfia, Bruce Brown anotó 19 puntos y consiguió la canasta de la victoria en tiempo extra gracias a una llamada de interferencia en la canasta sobre Joel Embiid, y Jalen Pickett sumó 29 unidades para liderar la victoria el lunes 125-124 de los diezmados Nuggets de Denver ante los 76ers de Filadelfia.

Embiid fue sancionado por la decisiva interferencia de canasta cuando intentó bloquear la bandeja en carrera de Brown con 5,3 segundos restantes. Tyrese Maxey falló un tiro flotado que le hubiera dado la victoria en la bocina a los Sixers.

Embiid anotó 32 puntos —la cuarta vez en sus últimos ocho juegos que tiene al menos 30— y Maxey tuvo 28.

Los Nuggets jugaron sin el tres veces MVP Nikola Jokic —quien estará fuera al menos hasta fin de mes por una hiperextensión en la rodilla izquierda— además de Jamal Murray, Aaron Gordon, y Christian Braun, una noche después de que perdieron en Brooklyn.

Toda la alineación titular regular se ausentó, y los Nuggets solo contaron con nueve jugadores en su rotación. Pero se negaron a usar como escusa su plantilla reducida para rendirse ante los Sixers.

En Toronto, el novato Collin Murray-Boyles anotó 17 puntos y los Raptors de Toronto vencieron el lunes 118-100 a los Raptors de Toronto.

Murray-Boyles añadió siete rebotes y siete asistencias para Toronto (22-15) que fue titular en lugar del lesionado Jakob Poeltl (distensión en la espalda). El entrenador de los Raptors, Darko Rajakovic, confirmó antes del partido que Poeltl había sido autorizado para tener contacto.

Scottie Barnes terminó con 18 unidades, diez asistencias y ocho rebotes y los Raptors vencieron a los Hawks por segundo partido consecutivo. Toronto derrotó el sábado por 134-117 a Atlanta.

Brandon Ingram tuvo 19 tantos y nueve rebotes mientras siete jugadores de Toronto alcanzaron los dos dígitos en anotación.

Jalen Johnson tuvo 13 puntos y 14 rebotes y Onyeka Okongwu terminó con 17 unidades y 12 tablas para Atlanta (17-21).

En Boston, Anfernee Simons anotó 27 puntos, Payton Pritchard sumó 21 y los Celtics de Boston limitaron a los Bulls de Chicago en 33 unidades en la primera mitad de una victoria por 115-101 el lunes por la noche.

Neemias Queta añadió 13 tantos y 13 rebotes para Boston, que ganó su cuarto partido consecutivo y el octavo en nueve encuentros.

Jaylen Brown se quedó en 14 puntos al acertar seis de 24 tiros, un partido después de igualar su récord personal con 50 unidades en una victoria ante los Clippers de Los Ángeles el sábado.

Matas Buzelis anotó 26 para liderar a los Bulls, quienes casi no alcanzaron los 100 puntos en su segunda derrota consecutiva tras caer en casa contra Charlotte el sábado.

Los Celtics lideraban por 21 al descanso y no fueron amenazados por los Bulls, que tuvieron una mala noche de tiros, hasta una modesta carga en los últimos cinco minutos. Chicago estaba sin su máximo anotador, Josh Giddey (isquiotibiales).