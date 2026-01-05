Rafael Castro muestra buen avance en NCAA

Anote el nombre de Rafael Castro para ser tomado muy en cuenta en los próximos años, tanto a nivel internacional como con la selección nacional de baloncesto.

Castro, un centro de 6-11, 215 libras y 22 años, está en su última temporada en el baloncesto universitario de los Estados Unidos y su actuación llama poderosamente la atención.

Sus promedios con la universidad de George Washington son de 16.6 puntos, 7.7 rebotes y 1.5 asistencias en 15 encuentros.

Lo más asombroso es que tiene más robos (1.9) que faltas (1.7) e igual número de bloqueos (1.3) y bolas perdidas (1.3).

Como sus fortalezas se resaltan un salto vertical de más de 35 pulgadas que le permite proteger sólidamente el aro y realizar los “alley-oops”, su manejo del balón y defensa en el perímetro, instinto para colocarse cerca del aro con altos porcentajes y capacidad para desviar lances, recuperar balones con su envergadura.

Entre las áreas a mejorar se citan la necesidad de añadir masa muscular para enfrentar el choque con jugadores más pesados debajo del aro y ser una amenaza más consistente desde la línea de tres puntos. La edad también se supone como un hándicap en su contra.

Aunque genera opiniones divididas con relación a su condición de “prospecto”, su techo es señalado como muy alto debido a sus condiciones físicas.

Es considerado candidato para la segunda ronda del draft o un perfil prioritario para contratos de doble vía (entre NBA y G-League, pero también se señala que por su movilidad y defensa puede encajar bien en las ligas de élite en Europa.

Con George Washington (Conferencia Atlantic 10) ha tenido más oportunidades que con Providence (Big East) pasando a ser una segunda o tercera opción titular en vez de un jugador de rotación.

Su actual conferencia está un escalón por debajo de la anterior, pero su progreso se atribuye a tener una mayor cantidad de minutos en la cancha que a la calidad de sus rivales.

En su conferencia es octavo en anotación, quinto en rebotes, cuarto en bloqueos, sexto en robos de balón y segundo en porcentaje de campo. A nivel de Estados Unidos se ubica entre los mejores 25 en porcentaje de lances, entre los mejores 50 en la combinación de robos y bloqueos y entre los principales 40 en doble-dobles.

mejores partidos

Logró 27 tantos (12-10 de campo) con seis rebotes y tres robos, el 31 de diciembre, en un triunfo 99-85 ante Richmond.

El pasado sábado tuvo 26 puntos (15-11 de campo), 14 rebotes, dos asistencias, tres robos y cuatro bloqueos en una victoria sobre La Salle con pizarra de 77-55.

Se fue con 26 unidades (14-7 de campo, 14-12 en libres) con 11 rebotes y cuatro asistencias en una derrota ante Murray State por la mínima 96-95, el 25 de noviembre.

Acabó con 20 puntos (6-6 de campo, 11-8 en libres) con nueve rebotes y tres robos, el 15 de noviembre, en un éxito 96-73 sobre Old Dominion.

Tuvo 13 tantos (9-6 de campo) con 15 rebotes y dos bloqueos en una victoria sobre UMBC con marcador de 89-52, el 19 de noviembre.

Magnissit omnim ent parum latur repero ditasperae veritam velliquibus que latempo remolendae omnihitae verspid utatumq uatium quideli cienda amus utem fugitibus, quo con et lis ea sus dolore eos exces simperia ne peratum verovit es denet velicae explia quatur?

Magnissit omnim ent parum latur repero ditasperae veritam velliquibus que latempo remolendae omnihitae verspid utatumq uatium quideli cienda amus utem fugitibus, quo con et lis ea sus dolore eos exces simperia ne peratum verovit es denet velicae explia quatur?

Rerferenet doluptatis nosandi gnihil Magnissit omnim ent parum latur repero ditasperae veritam velliquibus que latempo remolendae omnihitae verspid utatumq uatium quideli cienda amus utem fugitibus, quo con et lis ea sus dolore eos exces simperia ne peratum verovit es denet velicae explia quatur?

Rerferenet doluptatis nosandi gnihil il invellent ad ex ex eos duntur, i il m velliquibus que latempo remolendae omnihitae verspid utatumq uatium quideli cienda amus utem fugitibus, quo con et lis ea sus dolore eos exces sm velliquibus que latempo remolendae omnihitae verspid utatumq uatium quideli cienda amus utem fugitibus, quo con et lis ea sus dolore eos exces sinvellent ad ex ex eos duntur, is vel este eum la pedis nvellent ad ex ex ebfbfdx ex eos duntur, is vel este eum la pedimagnam voluptaturio ipsae 950.