Doncic y James conducen a Lakers hacia remontada y triunfo 128-121 ante Grizzlies

Luka Doncic anotó 34 puntos —la mitad en tiros libres— y LeBron James agregó 31 para que los Lakers de Los Ángeles remontaran y vencieran el viernes 128-121 a unos incompletos Grizzlies de Memphis.

Los Lakers se llevaron así el primer duelo de una serie de dos. Los equipos se enfrentarán nuevamente el domingo en Los Ángeles.

Doncic sumó ocho asistencias y seis rebotes. James consiguió nueve tableros y seis asistencias. Las superestrellas dominaron el último cuarto, destacado por una racha de 12-2 que dejó el partido prácticamente definido.

El esloveno Doncic anotó cuatro puntos y asistió en dos triples mientras James cerró la racha con una canasta.

Los Grizzlies carecieron de seis jugadores, incluido Zach Edey. Tuvieron a seis jugadores con cifras de dos dígitos.

Jaren Jackson Jr. anotó 25 puntos para liderar a los Grizzlies, que han perdido cuatro de seis y cayeron dos juegos por debajo del .500 como visitantes. El ex Laker Kentavious Caldwell-Pope agregó 20 puntos. Ja Morant totalizó 16 puntos y 11 asistencias tras su duelo de 40 puntos el martes, en una derrota en tiempo extra ante Filadelfia.

Jake Laravia anotó 21 puntos al acertar ocho de 12 tiros. Añadió nueve rebotes por los Lakers.