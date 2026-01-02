Leonard anota 45 puntos y Clippers logran su sexta victoria al hilo en NBA

Kawhi Leonard anotó 45 puntos, James Harden añadió 20 y los Clippers de Los Ángeles se recuperaron de perder una ventaja de 21 puntos para vencer el jueves por la noche 118-101 al Jazz de Utah, extendiendo su racha ganadora a seis juegos, la mejor de la temporada.

Leonard fue el único titular de los Clippers en la cancha durante gran parte del último cuarto. Él solo igualó los puntos de Utah en el período (20), con sangre en la nariz por lo que parecía ser un rasguño.

Los Ángeles encestó siete triples consecutivos, con Leonard haciendo cuatro, para despegarse. Nicolas Batum terminó con 14 puntos y acertó cuatro de seis desde la línea de tres puntos.

El Jazz se recuperó a pesar de no contar con tres titulares. Fueron liderados por el reserva Kyle Anderson con 22 puntos —su primer juego de 20 puntos en casi tres años— y Brice Sensabaugh con 20. Los ocho rebotes de Anderson fueron un récord de la temporada. Cody Williams tuvo 18 puntos, mientras que Isaiah Collier añadió 16 puntos y diez asistencias.

En Sacramento, Jaylen Brown tuvo 29 puntos y diez rebotes, y los Celtics de Boston se alejaron en el tramo final para vencer el jueves por la noche 120-106 a los Kings de Sacramento.

Brown lanzó 11 de 25, incluyendo uno de nueve desde la distancia de tres puntos, pero hizo seis tiros libres y añadió cuatro asistencias antes de salir por faltas al final del último cuarto.

El cuatro veces All-Star ha estado en una racha anotadora últimamente, acumulando 20 o más puntos en 12 de sus últimos 15 juegos.

Payton Pritchard tuvo 16 puntos y seis asistencias mientras Boston mejoraba a 3-1 en su gira de cinco juegos. Sam Hauser encestó cinco triples para terminar con 15 puntos. Anfernee Simons también anotó 15.

DeMar DeRozan lideró a Sacramento con 25 puntos. Dennis Schroder anotó 18 y Keon Ellis añadió 16. Los Kings (8-26) han perdido cuatro de cinco y nueve de 11.

En Dallas, Tyrese Maxey tuvo 34 puntos, diez asistencias y ocho rebotes, Joel Embiid anotó 22 puntos y los 76ers de Filadelfia vencieron el jueves por la noche 123-108 a los Mavericks de Dallas .

El novato VJ Edgecombe, el jugador de Baylor que juega a 100 millas de su campus universitario por primera vez, anotó 23 puntos dos noches después de encestar un triple en los segundos finales de una victoria en tiempo extra 139-136 en Memphis.

Anthony Davis, a menudo lesionado, regresó para Dallas después de perderse dos juegos debido a una molestia en el músculo aductor. El diez veces All-Star terminó con 13 puntos y ocho rebotes mientras los Mavs igualaron su peor racha de la temporada con una cuarta derrota consecutiva.

El novato Cooper Flagg, primera selección general, anotó 12 puntos para los Mavericks, que fueron liderados por los 18 puntos de Max Christie.

El ex Maverick Quentin Grimes, parte de un intercambio diferente la temporada pasada poco después del infame intercambio de Luka Doncic por Davis entre Dallas y Los Angeles Lakers, tuvo 19 puntos, siete rebotes y tres bloqueos.

En Detroit, Norman Powell anotó 36 puntos y Bam Abdebayo agregó 15 puntos y 14 rebotes mientras el Heat de Miami extendió su racha de victorias a cuatro juegos el jueves por la noche con una victoria de 118-112 sobre los Pistons de Detroit.

Cade Cunningham tuvo 31 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes para Detroit y Marcus Sasser anotó 18.

Detroit estuvo detrás por 22 en la segunda mitad y aún estaba abajo 114-103 con dos minutos restantes, pero anotó seis puntos seguidos para reducir la diferencia a cinco puntos. Powell falló y Javonte Green encestó un triple para acercar a los Pistons a dos puntos con 46.4 segundos por jugar.

Jaquez anotó 19 puntos para el Heat y Andrew Wiggins agregó 17.

Los Pistons generalmente pueden superar sus problemas de tiro exterior dominando el rebote ofensivo, pero eso no sucedió en la primera mitad. Miami capturó 22 de 24 oportunidades de rebote defensivo y mantuvo a Detroit en un 20% (dos de 10) en triples.

Powell terminó la mitad con 19 puntos, incluyendo cinco de ocho en triples, mientras Miami tomaba una ventaja de 63-54.

En Nueva York, Kevin Durant anotó 22 puntos y logró un máximo de temporada con 11 asistencias, Amen Thompson sumó 23 puntos y los Rockets de Houston vencieron 120-96 a los Nets de Brooklyn la noche del jueves para su cuarta victoria consecutiva.

Alperen Sengun consiguió 20 puntos, seis rebotes y seis asistencias tras una ausencia de dos partidos para los Rockets, quienes comenzaron rápido en ambas mitades para ganar en Brooklyn por primera vez en siete años. Tari Eason terminó con 15 puntos y nueve rebotes, y Jabari Smith Jr. y Reed Sheppard anotaron cada uno 14 puntos.

Sengun tuvo un ocho de 12 en tiros de campo después de perderse dos partidos por una lesión en la pantorrilla izquierda.

Cam Thomas anotó 21 puntos para los Nets, quienes perdieron su segundo partido consecutivo después de ganar tres seguidos por única vez en esta temporada. Ziaire Williams añadió 14.

Michael Porter Jr., quien lidera a los Nets con un promedio de 25.8 puntos por partido, se perdió el juego debido a una enfermedad junto con los guardias titulares lesionados Egor Demin y Terance Mann. Sin ellos, Brooklyn nunca lideró en su primera derrota en casa ante Houston desde el dos de noviembre de 2018, después de ganar los últimos seis.