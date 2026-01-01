Savica barre en la semifinal; Centro se resiste en el TBS de Higüey

El club Savica le barrió la serie semifinal B a San Francisco, y Centro se resiste ante Antonio Guzmán, en la serie A, en la jornada del martes 30, última del año viejo, en el 50 Torneo de Baloncesto Superior Altagraciano (TBS Higüey 2025).

Savica dominó 3-0 su serie B ante San Francisco, a un 5-3, y Centro se mantiene vivo en una serie A adversa 1-2, también a 5-3, en partidos celebrados en el polideportivo Leo Tavárez.

Los saviqueros triunfaron 95-93, un cerrado partido que decidió el refuerzo mocano Darwin Rosario tras una penetración con 48:0 segundos en el reloj final, terminando el choque con 29 puntos, Roderick Guzmán 25 tantos, seis rebotes y seis asistencias, Manuel Suero 15 y 10 capturas, Dayker Cedano 12 más nueve rebotes, y Joan Del Rosario 10 y cinco asistencias.

Por San Francisco, Jorky Mota fue el líder anotador con 32 puntos y siete rebotes, el refuerzo capitalino Luis Feliz coló 19 tantos y 11 rebotes para un doble-doble, más siete capturas, Oscar Montero ligó 17, seis rebotes y pases de balón, y Leoanny Reynoso 14 y ocho capturas.

Savica cruzó a la final (7-4) y a la espera del contrincante entre Antonio Guzmán y Centro.

El refuerzo de la provincia de Santo Domingo, Jonathan Bello, encestó 42 puntos, seis rebotes y dio seis asistencias para conducir el triunfo del club Centro ante Antonio Guzmán, 102-98.

A Bello le secundó el nativo Albert Fernández con 20 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias, Jordy Peralta 11, Welín Rosa 10 y ocho capturas y Alexander Henríquez nueve.

Por los perdedores, el refuerzo santiagués Oliver García marcó 32 puntos y 13 asistencias, Ariel De León anotó 30 tantos, Luis Ángel Ramos 17 y siete rebotes y Jeremy Sarmiento 12.

El certamen es organizado por la Asociación de Baloncesto de la Provincia La Altagracia (ABAPA), que preside el diputado Jorge Tavárez, y tiene una especial dedicatoria al Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia.

El TBS Higüey 2025 recesa hasta el sábado por las festividades de fin de año cuando se volverá a la acción con la semifinal A, a las 8:20 de la noche, entre Centro y Antonio Guzmán.