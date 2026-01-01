Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Gilgeous-Alexander anota 30 puntos en la victoria del Thunder 124-95 sobre Trail Blazers

Branden Carlson (15), del Thunder de Oklahoma City, dispara sobre Yang Hansen (16), de los Trail Blazers de Portland, durante la segunda mitad del juego.

Agencia AP
Oklahoma, EU

Shai Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos en tres cuartos y el Thunder de Oklahoma City superó 124-95 a los Trail Blazers de Portland el miércoles por la noche para su tercera victoria consecutiva.

Ajay Mitchell anotó 17 puntos desde el banquillo, y Jalen Williams tuvo 13 unidades, siete rebotes y siete asistencias. Chet Holmgren añadió 12 tantos, diez rebotes y un máximo de temporada de seis bloqueos para Oklahoma City (29-5), que encestó 44 de 90 tiros (48,9%) y convirtió 25 pérdidas de balón de Portland en 28 puntos.

Gilgeous-Alexander encestó 11 de 15 tiros de campo y todos sus siete tiros libres. Anotó al menos 20 puntos por el 105to juego consecutivo. Mitchell, por su parte, acertó sus cuatro intentos de tiro de campo y los ocho tiros libres.

El jugador de dos vías Sidy Cissoko anotó 19 unidades con siete de diez en tiros para Portland (14-20). Deni Avdija tuvo 17 tantos, siete rebotes y siete asistencias, y Shaedon Sharpe añadió 14 puntos.

Oklahoma City anotó 38 puntos en el primer cuarto pero no pudo despegarse de los Trail Blazers, que anotaron 30 y encestaron seis de siete triples.

El Thunder aumentó la ventaja a 60-44 con un tiro corto de Williams a mitad del segundo cuarto antes de que Portland respondiera con nueve puntos consecutivos. Fue entonces cuando Gilgeous-Alexander tomó el control, anotando nueve unidades durante una racha de 13-2 que puso a Oklahoma City arriba 73-55 al medio tiempo.

Los campeones defensores de la NBA extendieron la ventaja a 86-60 con una bandeja de Gilgeous-Alexander, quien se sentó en el cuarto período. Dos triples consecutivos de Cason Wallace e Isaiah Joe a principios del cuarto hicieron el marcador 106-78.

