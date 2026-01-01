Champagnie encesta 11 triples, Spurs sobreviven a la lesión de Wembanyama y vencen Knicks

Julian Champagnie logró un récord personal de 36 puntos y estableció un récord de franquicia con 11 triples, y los San Antonio Spurs sobrevivieron a un susto por lesión de Victor Wembanyama, remontando para vencer a los New York Knicks 134-132 el miércoles por la noche en una revancha de la final de la NBA Cup.

Wembanyama terminó con 31 puntos y 13 rebotes en 24 minutos antes de salir cojeando de la pista por una aparente lesión en la pierna a menos de 11 minutos del final. Volvió al banquillo en los calentamientos en los últimos minutos.

Jalen Brunson, de Nueva York, anotó 29 puntos, incluyendo un triple al final del tiempo reglamentario tras despojar la posesión a Keldon Johnson mientras celebraba con el banquillo de San Antonio. Karl-Anthony Towns y Jordan Clarkson añadieron 20 puntos cada uno para los Knicks, que vieron frenada una racha de tres victorias consecutivas.

Wembanyama salió cojeando de la pista sin ayuda con 10:32 restantes, dirigiéndose al vestuario tras lesionarse la pierna izquierda. Se elevó para recoger un rebote ofensivo sobre Towns y perdió la posesión al aterrizar. Las repeticiones mostraron que no hubo contacto, pero el pie izquierdo de Wembanyama se deslizó hacia adelante y su rodilla pareció hiperextenderse.

Wembanyama volvió al banquillo de San Antonio con 1:22 restantes, caminando con calma y sin cojear. Era un buen momento para que el pívot de 2,93 metros regresara. Wembanyama animó desde la banda mientras los Spurs aguantaban para vencer a los Knicks y romper una racha de dos derrotas.

Wembanyama anotó su triple número 300 en su carrera, convirtiéndose en el más rápido entre los lanzadores de 2,13 metros en hacerlo y logrando la hazaña en 138 partidos. Eso superó la marca anterior de 141 partidos de Lauri Markkanen, de Utah.