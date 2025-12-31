Stephen Curry anota 26 en el partido de regreso a casa y Warriors superan a Hornets

Stephen Curry anotó 26 puntos en su partido anual de homecoming en Charlotte, y los Golden State Warriors derrotaron a los Hornets 132-125 el miércoles ante 19.685 espectadores, la mayor asistencia jamás registrada en el Spectrum Center.

Brandon Podziemski y Jimmy Butler anotaron 19 puntos cada uno para los Warriors, que han ganado cinco de seis partidos. Gui Santos añadió 13 puntos desde el banquillo, anotando tres triples para Golden State, que acertó 24 de 49 desde más allá del arco. El dominicano Al Horford tuvo ocho puntos y dos rebotes en 14 minutos de acción.

Brandon Miller lideró a Charlotte con 33 puntos, mientras que LaMelo Ball terminó con 27, acertando 7 de 10 en triples. El novato Kon Knueppel añadió 20 puntos en su regreso tras una ausencia de un partido debido a un esguince de tobillo.

Charlotte jugó sin los titulares Miles Bridges y Ryan Kalkbrenner debido a lesiones.

Los Warriors lideraban 69-64 al descanso gracias a cuatro triples y 15 puntos de Curry — que creció en Charlotte y jugó en la universidad en Davidson, cercana — y parecían a punto de arrasar con los Hornets tras comenzar el tercer cuarto con un parcial de 10-0. Pero Charlotte rápidamente cambió la situación con Ball anotando tres triples, ayudando a los Hornets a montar un parcial de 32-12 para tomar la delantera al inicio del último cuarto.

El impulso volvió a favorecer a los Warriors después de que Podziemski anotara dos triples al inicio del cuarto cuarto.

Los Warriors mantuvieron la ventaja durante el resto del último cuarto y el toque de Draymond Green tras un fallo de Curry desde atrás con 1 minuto restante amplió la ventaja a seis. Butler anotó dos tiros libres con 17 segundos restantes para sellar la victoria.

Podziemski completó 5 de 7 triples, incluyendo un triple inclinado con un pie que batió el reloj de tiro.

Los Hornets perdieron a pesar de superar a los Warriors 56-32 en la pintura.