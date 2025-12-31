Embiid y Maxey lideran a los Sixers sobre los Grizzlies en la NBA

Los Philadelphia 76ers rompieron una racha de tres derrotas consecutivas este martes al imponerse 139-136 en tiempo extra sobre los Memphis Grizzlies, en una jornada brillante para Joel Embiid y Tyrese Makey, quienes fueron los máximos anotadores con 34 puntos.

novato vj edgecombe con lances ganador

Un lanzamiento de tres puntos de VJ Edgecombe con dos segundos en el reloj definió el partido a favor de los Sixers, en lo que se convirtió en un clásico de mitad de temporada frente a los Grizzlies en el FedEx Forum (Memphis).

Edgecombe, de 20 años y en su primera temporada en la NBA, disputó 41 minutos en los que conectó con cinco triples para 25 puntos.

"Me siento muy contento con la confianza de mis compañeros", dijo Edgecombe a NBC. "Me dijeron que saliera a marcar la diferencia en esa jugada y eso es lo que pude hacer".

"Sabemos lo que somos, debemos seguir mejorando, esta es una gran victoria frente a un buen equipo".

Embiid terminó con un doble-doble de 34 puntos y 10 rebotes mientras que Maxey lo hizo con 34 puntos y 12 asistencias.

Por los Grizzlies, el escolta Ja Morant tuvo su mejor noche de la temporada con 40 puntos anotando en 16 de sus 22 intentos desde la cancha.

celtics vuelven a triunfar en la ruta

Los Boston Celtics cierran el mes de diciembre con una racha de nueve triunfos, cinco en condición de visitante, y tres derrotas al imponerse 129-119 sobre el Utah Jazz en el Delta Center (Salt Lake City).

Jaylen Brown completó un doble-doble de 23 puntos y 10 rebotes mientras que Derrick White sumó 27 puntos y siete bloqueos, superando las seis tapas de marzo del 2019 frente a los San Antonio Spurs.

"Los partidos fuera de casa son complicados", indicó White. "Fue una noche complicada desde la línea de tres pero encontramos la forma de salir adelante".

"Solamente trato de ayudarnos a ganar, siete bloqueos es algo extraño, no sé qué decir al respecto", agregó entre risas.

Utah alcanzó a tener una ventaja de 12 puntos en el primer cuarto pero terminó permitiendo 40 puntos en el tercero, un momento clave del cotejo para los visitantes.

Boston llegó a 20 triunfos en la temporada y se mantiene en el tercer lugar de la Conferencia Este a 4.5 juegos de diferencia de los líderes, Detroit Pistons.

lakers caen en cumpleaños de lebron

Los Detroit Pistons arruinaron la celebración del natalicio de LeBron James al derrotar 128-106 a Los Angeles Lakers en el Crytom.com Arena en Los Ángeles, California.

Los Pistons gestaron su victoria número 25 de la temporada desde la pintura, donde lograron anotar 74 de sus 128 puntos.

Cade Cunningham fue la figura de los visitantes con un doble-doble de 27 puntos y 11 rebotes.

Los Lakers tuvieron otra decepcionante actuación. Luka Doncic anotó 30 puntos pero con una pobre efectividad desde la cancha, conectando nueve de sus 22 intentos.

James, de 41 años, disputó 32 minutos en los que anotó 17 puntos pero no estuvo fino con el balón, registrando cinco malas entregas.

La nota positiva para la familia James fue la participación de Bronny, hijo mayor del cuatro veces campeón de la NBA, quien ingresó para disputar los minutos finales con el partido decidido, y logró dos asistencias.

En Inglewood, Kawhi Leonard anotó 33 puntos y los Clippers de Los Ángeles extendieron su racha ganadora a cinco partidos, la mejor que han tenido en la temporada, al triturar el martes 131-90 a los Kings de Sacramento.

James Harden sumó 21 puntos, mientras que John Collins y el novato Yanic Konan Niederhauser añadieron 16 cada uno por los Clippers, quienes han encontrado una fórmula exitosa después de no ganar más de dos duelos consecutivos previo a su actual racha de victorias.

La productiva noche de Leonard llegó después de que anotó el domingo un récord personal de 55 puntos en una victoria sobre los Pistons de Detroit. Ha promediado 37,8 puntos en los últimos cinco encuentros.

La racha de victorias de Los Angeles comenzó la misma noche en que el pívot Ivica Zubac sufrió un esguince en el tobillo izquierdo. Zubac no ha jugado en ninguno de los últimos cuatro encuentros.

Nique Clifford anotó 18 puntos, mientras que Maxime Raynaud y Russell Westbrook sumaron 12 cada uno por los Kings, quienes cayeron a 3-12 desde el 26 de noviembre. Raynaud también capturó 12 rebotes, pero Sacramento perdió su quinto encuentro consecutivo como visitante.

Westbrook añadió cuatro asistencias y un par de triples contra su antiguo equipo.