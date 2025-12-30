Savica y Antonio Guzmán se colocan a ley de un triunfo de la final del TBS de Higüey

Los clubes Savica y Antonio Guzmán pusieron un pie en la serie final tras salir ganadores en la última jornada de las series semifinales del 50 Torneo de Baloncesto Superior Altagraciano (TBS Higüey 2025), en el polideportivo Leo Tavárez.

El combinado de Savica le ganó el duelo 110-106 al club San Francisco, en tiempo extra, en la continuación de la ronda semifinal B, mientras que Antonio Guzmán hizo lo propio 101-92 sobre el club Centro, en la serie A, que aventajan 2-0 y están pactadas al mejor de un 5-3.

Los dos mejores equipos de esta etapa de semifinales irán a la ronda final, que será a un 7-4.

A la ofensiva de Savica sobresalieron tres jugadores de 20 o más puntos, y en total cinco con 10 o más, encabezados por los nativos Dayker Cedano con un doble-doble de 25 puntos y 12 rebotes, más cuatro asistencias, y Roderick Guzmán anotó 24 tantos y capturó ocho balones.

El refuerzo mocano Darwin Rosario sirvió de respaldo al conseguir 22 encestes, ocho pelotas atrapadas y otorgó cinco asistencias, Joandel Rosario tuvo 18 dígitos y Luar Ledesma 10.

Por los caídos, el refuerzo capitalino Eusebio Suero logró su segundo doble-doble seguido con 33 puntos y 11 rebotes, más cuatro asistencias, Oscar Montero 21, Leoanny Reynoso ligó cifras dobles de 19 tantos y 11 capturas, Richard Mercedes 16 y Jorky Mota coló 10.

Por su lado, el Antonio Guzmán para dominar al Centro, contó con la ofensiva del nativo Luis Ángel Ramos, quien encestó 28 puntos y tomó 10 rebotes para completar cifras dobles, y agregó cinco asistencias, el refuerzo santiagués Oliver García 24 y Jeremy Sarmiento 13.

Por los caídos, el refuerzo de la provincia de Santo Domingo Jonathan Bello anotó 38 puntos, capturó nueve rebotes y cinco asistencias, el nativo Nathanael Louis un doble-doble de 20 tantos y 13 rebotes, al igual que Welin Rosa 15 y 14 capturas, y Jordy Peralta ligó 11.

El certamen es organizado por la Asociación de Baloncesto de la Provincia La Altagracia (ABAPA), que preside el diputado Jorge Tavárez, y tiene una especial dedicatoria al Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia.

partidos del sábado

El TBS Higüey 2025 recesa hasta el sábado por las festividades de fin de año cuando se volverá a la acción con las series semifinales A y B en una doble cartelera, que inicia a las 7:20 de la noche entre Centro y Antonio Guzmán, y a las 9:00, San Francisco contra Savica.