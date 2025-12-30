Doble doble de Wemby no fue suficiente para los Spurs ante Cleveland

Los Cleveland Cavaliers se impusieron 113-101 sobre los San Antonio Spurs este lunes pese a los 26 puntos y 14 rebotes del francés Víctor Wembanyama, quien disputó su segundo partido como titular desde el 4 de noviembre.

cavs rompen racha de derrotas

Los Cleveland Cavaliers se recuperaron luego de derrotas ante los New York Knicks y Houston Rockets y sumaron su séptima victoria fuera de casa en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.

Jarrett Allen fue el máximo anotador para los Cavs con 27 puntos mientras que su principal figura, Donovan Mitchell, tuvo su peor registro de la temporada con 10 unidades.

"Buscamos consistencia y tratamos de mantener el ritmo en todo momento", dijo Allen a NBC. "En todos los aspectos del juego queremos dar el primer golpe".

"Queremos recuperar nuestro nivel, ellos han demostrado ser uno de los mejores del Oeste y nosotros tenemos ese mismo objetivo".

Wembanyama, de 21 años, se reencontró con el entrenador Kenny Atkinson quien formó parte del cuerpo técnico de la selección de Francia en los Juegos Olímpicos del 2024 y donde logró la medalla de plata.

Pese a la derrota, apenas la cuarta en condición de local, los Spurs se mantienen en el segundo lugar del Oeste con un récord de 23 triunfos y nueve tropiezos.

heat saca ventaja a la ausencia de jokic

El Miami Heat se impuso 147-123 sobre los Denver Nuggets en una noche marcada por la lesión del tres veces ganador al Jugador Más Valioso, Nikola Jokic.

El serbio sufrió una molestia en su pierna izquierda al finalizar la primera parte, disputando 19 minutos del encuentro en el Kaseya Center (Miami).

"Solamente sé que es en su rodilla izquierda", dijo el entrenador David Adelman. "Inmediatamente supo que algo estaba mal, esto es parte de la NBA".

Miami aprovechó la ausencia de Jokic y anotó 47 puntos en el tercer cuarto, lo que iguala el récord de la franquicia del sur de la Florida.

El escolta Normal Powell fue el máximo anotador con 25 puntos mientras que el mexicano Jaime Jaquez Jr. completó un doble-doble de 20 puntos y 11 rebotes.

El Heat cierra el 2025 con tres triunfos consecutivos en la séptima posición de la Conferencia Este.

bucks con triunfos consecutivos

El regreso de Giannis Antetokounmpo ha sido el antídoto a los males que acosaron a los Milwaukee Bucks durante gran parte del mes de diciembre, esta noche lograron imponerse 123-113 sobre los Charlotte Hornets.

Antetokounmpo, que había regresado en el partido anterior después de una ausencia de 24 días, anotó 24 puntos en una noche sumamente efectiva lanzando para un 69% desde la cancha (11/16).

Bobby Portis se convirtió en el principal aliado del griego anotando 25 puntos en 23 minutos desde la banca.

"Tratamos de luchar hasta el final, cada partido es una pelea", comentó Portis. "No podemos ver de menos a nadie y nuestra atención a los detalles estuvo a la altura".

Los Bucks lograron hacer los ajustes defensivos luego de permitir 40 puntos en el segundo cuarto y se repusieron de una desventaja de 12 unidades para asegurar la victoria.

Doc Rivers, entrenador de Milwaukee, sumó el triunfo 1.176 de su carrera en la NBA y se ubica sexto en la lista histórica de la NBA.

Los Hornets sufren su derrota 21 de la temporada y la novena en el Spectrum Center (Charlotte) en lo que viene siendo otra decepcionante campaña.

durant brilla en triunfo de houston

Kevin Durant sumó su décimo partido de la temporada con por lo menos 30 puntos en la victoria 126-119 de los Houston Rockets sobre los Indiana Pacers en el Toyota Center de Houston.

Durant, de 37 años y dos veces campeón de la NBA, acompañó sus 30 unidades con seis rebotes, cinco asistencias y un bloqueo.

Houston tuvo una noche sin mayores sobresaltos en la que alcanzó a liderar hasta por 28 puntos en el tercer y cuarto períodos.

"Logramos mover la pelota", destacó Durant. "Ganamos la batalla de los rebotes y eso nos dejó tener canastas fáciles, estuvimos cerca del 60% de efectividad y esas son las noche que queremos".

Los Rockets llegaron a 20 triunfos en la temporada y se ubican en el cuarto puesto de la Conferencia Oeste, a un juego de los Denver Nuggets en el tercer lugar.

Por otra parte, Indiana (6-27) sufre su novena derrota consecutiva y ocupa el último lugar de la Conferencia Este.

En Portland, Deni Avdija anotó 27 puntos, repartió 11 asistencias y capturó nueve rebotes, y Shaedon Sharpe agregó 24 unidades para los Trail Blazers de Portland, que derrotaron el lunes 125-122 a los Mavericks de Dallas.

Caleb Love también encestó 24 tantos para los Blazers saliendo desde la banca, incluyendo seis triples y los tiros libres que le dieron la ventaja al equipo a menos de un minuto del final.

Klay Thompson falló un intento de empatar la pizarra con un triple sobre la bocina y Portland evitó desperdiciar una ventaja de 17 puntos.

Max Christie lideró a los Mavericks con 25 puntos y Brandon Williams anotó 22. Cooper Flagg totalizó 15 unidades, ocho asistencias y seis rebotes.

Los equipos intercambiaron el liderazgo ocho veces en el último cuarto.

En Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander anotó 39 puntos y el Thunder de Oklahoma City Thunder venció el lunes por 140-129 a los Hawks de Atlanta gracias a un gran tercer periodo.

Chet Holmgren sumó 24 unidades, nueve rebotes y tres bloqueos, y Jalen Williams añadió 20 puntos, nueve tablas y siete asistencias para el Thunder (28-5), líder de la NBA.

Gilgeous-Alexander anotó los primeros ocho puntos del Thunder. Encestó 15 de 24 tiros de campo y todos sus siete tiros libres. Anotó al menos 20 tantos por 104mo juego consecutivo.

Nickeil Alexander-Walker anotó 30 puntos y Onyeka Okongwu tuvo 26 unidades y 14 rebotes para Atlanta (15-19), que ha perdido siete seguidos. Los Hawks jugaron sin los titulares Trae Young (cuádriceps), Jalen Johnson (enfermedad) y Kristaps Porzingis (enfermedad).

En New Orleans, Jalen Brunson culminó una actuación de 28 puntos y diez asistencias con un flotador en movimiento y una bandeja en el último 1:06, y los Knicks de Nueva York se adelantaron al final para vencer 130-125 a los Pelicans de Nueva Orleans el lunes por la noche.

OG Anunoby tuvo 23 puntos y 11 rebotes, Mohamed Diawara anotó un récord personal de 18 unidades, y Karl-Anthony Towns sumó 12 tantos y 12 rebotes para los Knicks, que han ganado tres seguidos.

Zion Williamson anotó un máximo de temporada de 32 puntos para los Pelicans, que perdieron su cuarto consecutivo. Saddiq Bey y Jordan Poole anotaron cada uno 26 para Nueva Orleans y Trey Murphy III agregó 21 puntos.

Ningún equipo lideró por más de diez en un juego caracterizado por mucho puntaje en la primera mitad antes de que el juego defensivo se intensificara en la segunda.

En Chicago, Naz Reid anotó 33 puntos, su máximo de la temporada, desde el banquillo, Anthony Edwards añadió 23, y los Timberwolves de Minnesota aplastaron el lunes 136-101 a los Bulls después de que Chicago perdió a sus máximos anotadores Coby White y Josh Giddey por lesiones.

Julius Randle sumó 17 tantos mientras Minnesota se alejaba en el tercer periodo en el inicio de un viaje de cuatro partidos. Donte DiVincenzo y Bones Hyland anotaron 12 cada uno mientras Minnesota atinaba el 53,7% de sus tiros de campo después de un comienzo frío.

Nikola Vucevic lideró a Chicago con 23 puntos, pero los diezmados Bulls no pudieron mantener el ritmo y perdieron su segundo partido consecutivo tras una racha de cinco victorias. Chicago atinó solo un 40.9% de sus tiros de campo y cometió 16 pérdidas de balón en comparación con tres de Minnesota.

En Nueva York, Stephen Curry anotó 27 puntos y Jimmy Butler terminó con 21 mientras los Warriors de Golden State vencieron 120-107 a los Nets de Brooklyn el lunes por la noche.

Curry lanzó ocho de 15 desde el campo mientras que Butler acertó 11 de 12 desde la línea de tiros libres para los Warriors, quienes se recuperaron de una derrota en tiempo extra en Toronto el domingo para ganar por cuarta vez en cinco juegos.

Trayce Jackson-Davis agregó 11 puntos y Gary Payton II, De’Anthony Melton y Will Richard contribuyeron con diez cada uno.

Michael Porter Jr. tuvo 27 puntos y el novato Egor Demin agregó 23 para los Nets, quienes vieron detenida su racha de tres victorias consecutivas.

Golden State estuvo lento en el primer cuarto y llegó a estar detrás por hasta 13 unidades. Los Warriors se recuperaron para liderar por dos al medio tiempo antes de que Curry, quien tuvo dificultades para encontrar su tiro en la primera mitad, anotara diez puntos para llevar a Golden State a una ventaja de 89-85 al final del tercer cuarto.

En Washington, Dillon Brooks anotó 26 puntos y Collin Gillespie añadió 25 para ayudar a los Suns de Phoenix a ganar su cuarto partido consecutivo, al superar el lunes 115-101 a los Wizards de Washington.

Devin Booker sumó 22 unidades para los Suns, que han ganado cinco de sus últimos seis partidos y los primeros tres de una gira de cuatro juegos.

Phoenix encestó 17 de 40 triples (42,5%) y superó a Washington 20-9 en rebotes ofensivos, mientras se colocaba seis juegos por encima del .500 (19-13) por primera vez esta temporada.

Esta victoria se logró sin el pívot Mark Williams, quien cumplió una suspensión de un juego por su participación en un altercado en la cancha durante la victoria del sábado ante Nueva Orleans.

El novato Tre Johnson anotó un récord personal de 24 puntos para Washington, que no logró su objetivo de ganar tres seguidos por primera vez desde el uno al cinco de febrero.

CJ McCollum añadió 17 puntos para los Wizards en reconstrucción, que llegaron al lunes con el segundo peor récord de la NBA, pero están 4-4 en sus últimos ocho.