Chad Baker-Mazara hace abrir los ojos en el básquetbol de la NCAA

Mientras Yaxel Lendeborg sigue su agitado curso que lo podría llevar de Michigan a la NBA, otro hijo de un exintegrante de la selección dominicana de baloncesto también hace ruido y reclama la atención.

Se trata de Chad Baker-Mazara, un delantero con habilidades de guard de 6-7 de estatura, 185 libras de peso y 25 años, que brilla en su quinta y última temporada con los Trojans de la Universidad del Sur de California (USC) tanto a la ofensiva como a la defensiva.

Tras un periplo que lo ha llevado por varias instituciones educativas, un viaje al Final Four de la NCAA en la temporada pasada con Auburn, Baker-Mazara se asienta con su año de salida con la USC que se ubica entre las mejores 25 entre las más de 300 universidades que componen el circuito en los Estados Unidos.

buena despedida

Su despedida del college no puede ser mejor: 21 puntos, 5.5 rebotes y 3.2 asistencias por partido, mientras lidera al quinteto en puntos por partido y a una marca de 12-1 en general con 1-1 en la conferencia del Big Ten que comparte con Michigan y Yaxel.

En noviembre fue seleccionado como el Jugador Más Valioso del Maui Invitational a la vez de asumir un rol de mentor en el vestuario del equipo con el conocido entrenador Eric Musselman (NBA, Warriors y Kings, selección nacional, Centrobasket 2010).

Con la estatura de un delantero y la visión de un defensa, el hijo de Derek Baker (exintegrante de la selección nacional) y Carmen Mazara, se destaca por su intensidad defensiva y capacidad para aparecer en los momentos críticos.

Chad Baker-Mazara está disfrutando de una excelente última temporada en la NCAA.ap

principal consejero

Creció viendo a su padre jugar y entrenar. De pequeño lo acompañaba a las prácticas y se envolvió en el ambiente “basketero” desde temprana edad.

Derek ha sido su principal consejero en los procesos de reclutamiento y transferencias (desde Duquesne pasando por San Diego State y Northwest Florida State).

Su abuelo Bailey Baker, un profesor universitario, lo recibió con 17 años en New Jersey y fue una figura clave en su adaptación a la vida en los Estados Unidos mientras se ajustaba al idioma y las costumbres en ese país. Gracias a su envergadura, puede defender desde armadores rápidos hasta delanteros altos, es el líder vocal del equipo tras su experiencia con Auburn y gusta de tener el balón en las manos en los segundos finales.

Está entre los mejores cinco anotadores de su conferencia, es el líder en porcentaje de lances libres (90.2 por ciento) y es uno de los primeros 10 en eficiencia.

por ser el mvp

Se encuentra en la lucha por ganar el premio de MVP del Big Ten, será candidato -como la temporada pasada- al galardón Julius Erving al mejor delantero rápido de la NCAA y se proyecta para el segundo o tercer equipo de estrellas de toda la nación.

Ahora su proyección es para ser electo en la segunda ronda del próximo draft de la NBA o conseguir un contrato de dos vías. Su estatura, defensa y capacidad para anotar el triple lo hace ideal para el baloncesto moderno.

De no establecerse en el profesionalismo en Estados Unidos, sería una pieza apetecible para los mejores equipos de las principales ligas europeas (España, Grecia o Turquía) gracias a su juego inteligente y capacidad para pasar. Además de ser una futura pieza de importancia en la selección nacional.

sus mejores partidos

Tuvo 34 puntos (12-7 de campo, 12-11 de libres) con nueve rebotes y dos asistencias en un triunfo 107-106 sobre Troy, el 21 de noviembre.

Se fue con 26 tantos (9-9 de libres) con siete rebotes, tres asistencias y dos bloqueos en la victoria 114-83 ante Manhattan, el 9 de noviembre.

Concluyó con 25 unidades (5-5 en libres), con 4 rebotes, 3 asistencias y 3 robos en un éxito el 3 de diciembre, 82-77 sobre Oregon.

Acabó con 23 puntos, tres rebotes y cuatro asistencias contra Arizona State, el 26 de noviembre en un triunfo con pizarra de 88-75.

Logró 21 tantos (8-8 en libres) con seis rebotes, dos asistencias y dos bloqueos en una derrota 84-76 ante Washington, el 6 de diciembre.

El 18 de diciembre terminó con 20 unidades (9-8 en libres), cinco rebotes y cinco asistencias en un éxito con marcador de 97-70 contra Texas-San Antonio.