Abadina y Abasado unen esfuerzos en programa de minibásquet

Atención Santiago. El Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, en el minibásquet, vienen por el terreno perdido.

Tras ver a los santiagueros coronarse por tercer año seguido en el convivio de minibaloncesto nacional, las asociaciones de ese deporte del Distrito Nacional y Santo Domingo se han "puesto las pilas".

"Es un seguimiento que se le va a dar a los niños que salieron del convivio. Y es una proyección que se está dando ahora mismo con el desarrollo, de que esos muchachos tengan algo en el futuro y no se queden sin ningún tipo de entrenamiento", dice Roger Mercedes, del club 29 de Junio, uno de los entrenadores responsables del nuevo programa.

Víctor Manuel Suárez, del club Bameso, es otro de los entrenadores que han sido incorporados al proyecto, el cual serviría de base para alimentar el ya famoso proyecto de selecciones nacionales de formación que tras más de una década ya tiene a varios jugadores en la selección de mayores.

"Vamos a dar continuidad a los niños, que sigan jugando el año completo. Para que vayan desarrollándose, para cuando lleguen a los 15, vengan al programa y no tengan tantas lagunas ni tantos baches", expresa Suárez.

Precisamente una de las quejas que tienen los encargados del proyecto de selecciones es que los chicos llegan con muchas carencias y que el tiempo que podrían invertir en desarrollar aspectos tácticos tienen que destinarlo a cubrir esas necesidades.

"Estamos trabajando con el apoyo tanto de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) como de la Asociación de Baloncesto de la provincia de Santo Domingo (Abasado)", añadió Mercedes consultado en la Casa Nacional del Minibásquet que ha sido tomada como la sede del programa.

Agregó que la intención es acompañar al niño en su proceso de maduración, que luego de los 11 y 12 años que tienen ahora se le dé un seguimiento de un par de años para que lleguen a las categorías que forman las selecciones del país en mejores condiciones técnicas.

"Hubo mucho talento en el convivio. Vamos a darles seguimiento con conceptos de juego, lectura de defensa, bloqueos directos, etc. Vamos a viajar al interior del país", dijo Suárez, quien también valoró la oportunidad que tienen los propios entrenadores con este proyecto para seguir acumulando experiencias.