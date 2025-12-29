Richard Bautista es seleccionado “Atleta del Año” por la Abadina

La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) seleccionó al jugador Richard Bautista, del club Mauricio Báez, como “Atleta del Año” y reconoció al periodista Odalis Sánchez, en la celebración de su tradicional premiación anual.

Bautista, de posición armador, oriundo del club El Caliche de Cristo Rey, fue premiado como el mejor atleta por su destacada participación en el TBS Distrito 2025, al conducir al club Mauricio Báez a la obtención de su corona 10 de campeón.

Además, fue reconocido el periodista deportivo Odalis Sánchez por su incansable labor y trayectoria como cronista deportivo, especializado en baloncesto por casi 25 años, cubriendo las incidencias en el Distrito Nacional, torneos de categorías menores y superior de Abadina.

Sánchez es el director de prensa del TBS Distrito en los últimos ocho años, así como también se desempeña en la misma posición en la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) y en el equipo nacional masculino de mayores, en sus eventos nacionales e internacionales.

Otros reconocidos por Abadina fueron Jonathan Betances (Dom Deportes) por su destacada labor en las redes sociales impulsando el baloncesto en todas sus dimensiones; el club El Caliche de Cristo Rey el de “Más Desarrollo”, que recibieron el entrenador Edinson Javier y Leonel Batista; y Jairo Núñez, del club Los Pioneros, de Villas Agrícolas.

Todos fueron reconocidos por Edwin Castillo, presidente de Abadina, en un acto realizado recientemente en el Centro de Capacitación del Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en donde el principal galardón recayó sobre Bameso, electo el “Club del Año”.

Castillo fue acompañado de los directivos Héctor Junior Gil, vicepresidente; el Inmortal del Deporte José -Boyón- Domínguez, secretario general; Alex Romero, de Organización; Santos María, en prensa; Anthony Fernández y César Pilarte, fueron los vocales presentes.

Los directivos de Abadina hicieron entrega de la placa que acredita a Bameso como “Club del Año 2025”, a los hermanos Alberto Castro y Augusto Castro, presidente y asesor de la entidad, respectivamente, y al también asesor bamesiano, el abogado Pedro Lara.