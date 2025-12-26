lakers
J.J. Redick tras derrota contra los Rockets: "Esta noche fuimos pésimos"
El entrenador de Los Angeles Lakers, J.J. Redick, criticó duramente el "pésimo" partido que ha hecho el equipo este jueves, con que suman la tercera derrota consecutiva este jueves contra Houston Rockets y advirtió: "No voy a hacer otros 53 juegos así".
"Las dos palabras clave del día fueron esfuerzo y ejecución. Cuando hemos logrado ambas cosas a un alto nivel, hemos sido un buen equipo de baloncesto. Cuando no, somos un equipo pésimo, y esta noche lo fuimos", afirmó Redick en una rueda de prensa al término del partido, que perdió por una diferencia de 23 puntos.
Redick considera que al equipo "no le importa lo suficiente como para hacer lo necesario" para mejorar.
"Eso es lo que más me molesta. No nos importa lo suficiente como para hacer lo necesario. No nos importa lo suficiente como para ser profesionales", agregó.
El entrenador también reveló que cuando habló con la plantilla avisó que la reunión del próximo sábado "va a ser incómoda"
"Es cuestión de tomar una decisión, y con demasiada frecuencia nos encontramos con jugadores que no quieren hacerlo", dijo Redick.
"Es bastante consistente quiénes son esos jugadores", puntualizó.