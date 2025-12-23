OKC, Titanes y Mauricio se proclamaron campeones

Nuevos campeones, bicampeones y tricampeones en la NBA, LNB y baloncesto distrital, respectivamente, junto a la “invasión” de dominicanos a la liga Endesa ACB y otros que tocan con fuerza las puertas del baloncesto profesional de Estados Unidos son parte de las 10 principales noticias del año 2025 que está a punto de ser historia.

1 - Andrés Feliz, campeón con el Real Madrid. El denominado “Tigre de Guachupita” se coronó de la Liga Endesa junto al quinteto merengue. Es considerado uno de los mejores armadores del continente europeo y líder de la selección dominicana como armador titular.

2 - OKC se corona en la NBA. De la mano de un Shai Gilgeous-Alexander con ribetes históricos (estilo de Kobe con eficiencia de Jordan), el Thunder superó en siete partidos a los Pacers de Indiana para lograr la primera corona del equipo que llegó desde Seattle a la NBA en 2008.

3 - Karl-Anthony Towns, campeón de la copa. El dominicano se tituló junto a los Knicks de Nueva York en la copa de la liga al imponerse en la final a los Spurs de San Antonio. Towns se mantiene como un Top-15 o Top-20 de la liga, un centro con gran capacidad ofensiva y rebotera.

4 - Titanes, bicampeones de la LNB. El equipo con asiento en San Cristóbal barrió 4-0 a los Metros de Santiago y se consolidaron como la nueva dinastía de la liga con sus cuatro fantásticos: Richard Bautista, Jassel Pérez, Luis David Montero y Jonathan Araujo.

5 - Brasil gana la FIBA Americup. Superó a la Argentina en una final intensa de baja anotación con Yago Santos como líder. En los cuartos de final los brasileños vencieron a RD sin David Jones (suspendido) y Jean Montero (expulsado).

6 - El tri-campeón de Villa Juana. El club Mauricio Báez se elevó de la adversidad y mejorada competencia para ganar por tercer año seguido el superior distrital de la mano del entrenador Melvin López y con su base liderada por los hermanos Geraldo y Juan Miguel Suero.

7- El todavía joven Montero. Montero (Valencia) fue por tercer año seguido el Mejor Jugador Joven de la ACB, tercero en la votación para el MVP e integrante del quinteto todos estrellas. El villajuanero es todo un “problema” en la cancha.

8 - La promesa cumplida. David Jones debutó en la NBA con San Antonio y cumplió una promesa a su fallecido padre. Su mejorado juego perimetral y defensivo lo tienen al borde de asegurar un puesto permanente en esa liga.

9 - “Armada Dominicana” en España. Jassel Pérez y Chris Duarte -este último tras un paso exitoso por el BSN de Puerto Rico- se unieron al grupo de criollos en la ACB que también incluye al centro Joel Soriano y el alero Tyson Pérez.

10 - Ñoño, el Señor MVP. Aunque se quedó cortó en los campeonatos, Juan Guerrero agregó otros dos MVP a su extensa colección: el de la regular con los Metros en la LNB y con San Carlos en el superior distrital. Este último fue su tercero seguido y cuarto en sentido general.