NBA y FIBA anuncian los avances hacia una nueva liga de baloncesto en Europa

La NBA y la FIBA dijeron el lunes que comenzarán el proceso de involucrar a equipos y propietarios sobre unirse a su nueva liga en Europa planificada para el próximo mes.

Como se esperaba, la liga ofrecerá tanto plazas permanentes como “un camino basado en el mérito” para calificar anualmente a través de la Basketball Champions League de FIBA o un torneo de fin de temporada, dijeron las partes. Cada equipo en una liga europea afiliada a FIBA tendría la oportunidad de calificar.

“El formato de la liga respeta los principios del modelo deportivo europeo al ofrecer a cualquier club ambicioso del continente un camino justo hacia la cima”, señaló el secretario general de FIBA, Andreas Zagklis.

Muchos detalles de la nueva liga aún no se han finalizado formalmente, incluyendo cuándo comenzará a jugarse —el objetivo de trabajo ha sido octubre de 2027— y cuántos equipos participarán en esa temporada inaugural. Entre los modelos que la NBA y la FIBA han explorado se encuentra una liga de 16 equipos, con 12 plazas “permanentes” y las otras cuatro disponibles a través de la clasificación.

Las partes han estado discutiendo una liga europea durante muchos años, y no faltan las estrellas más grandes de la NBA que actualmente provienen de ese continente, como Nikola Jokic de Denver, Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, Victor Wembanyama de San Antonio, Luka Doncic de los Lakers de Los Ángeles y Lauri Markkanen de Utah. Aproximadamente uno de cada seis jugadores de la NBA son de Europa.

Los esfuerzos hacia el inicio de la nueva liga parecieron intensificarse alrededor de la época de los Juegos Olímpicos de París 2024. A principios de este año, Zagklis y Silver se sentaron lado a lado en una conferencia de prensa en Nueva York para anunciar que la NBA y la FIBA estaban avanzando con el proyecto. Las cosas han avanzado rápidamente desde entonces, con JPMorgan y el Grupo Raine siendo incorporados este verano para asesorar sobre ciertos componentes financieros.

“Nuestras conversaciones con varios interesados en Europa han reforzado nuestra creencia de que existe una enorme oportunidad en torno a la creación de una nueva liga en el continente”, dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Los países objetivo actuales para el esfuerzo NBA-FIBA se sabe que incluyen a Gran Bretaña (con las potenciales ciudades anfitrionas siendo Londres y Manchester), Francia (París y Lyon), España (Madrid y Barcelona), Italia (Roma y Milán), Alemania (Múnich y Berlín), Grecia (Atenas) y Turquía (Estambul).

La NBA tiene un par de juegos de temporada regular en Europa a mediados de enero, con los Grizzlies de Memphis y el Magic de Orlando yendo a Berlín y Londres para los encuentros.