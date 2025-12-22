Los mejores del básquet RD en 2025

Cada vez es más difícil hacer una selección de los 10 mejores jugadores dominicanos del año.

Y el 2025 no es la excepción con una pléyade de excelentes baloncestistas brillando en diferentes niveles.

La tarea no es fácil, pero hay que intentarlo:

10 - Chad Baker-Mazara. Estuvo con Auburn en el final four de la NCAA se trasladó a USC y disfruta de su último año en gran forma con 21 puntos, 5.5 rebotes, 3.2 asistencias y 1.5 bloqueos.

9 - Yaxel Lendeborg. El proyectado próximo NBA es considerado un todo-terreno con potencial de primera ronda. Ahora brilla con Michigan en el básquet universitario.

8 - Richard Bautista. Campeón en la LNB, superior distrital y San Francisco de Macorís. Reclamó su lugar en la selección nacional.

7 - Juan Guerrero. El MVP de la LNB y el superior distrital, aunque estuvo en el lado incorrecto en las dos finales que casi son barridas.

6 - Jassel Pérez. El fenómeno pasó de la LNB a la selección nacional a la Liga Endesa ACB. Si solo mejora su conducta puede llegar a pisar terrenos insospechados.

5 - Chris Duarte. Ha recuperado su carrera con su paso por el BSN de Puerto Rico y ahora con el Unicaja en la Liga Endesa ACB.

4 - David Jones. No busca nada en los circuitos menores que no sea la NBA. Ha mejorado físico, tiro y defensa para cumplir la promesa a su padre.

3 - Andrés Feliz. Campeón con el Real Madrid en la Endesa ACB, armador titular de la selección nacional y uno de los bases importantes en Europa.

2 - Jean Montero. Por tercera vez seguida el mejor jugador joven de la ACB, tercero en la votación para el MVP e integrante del quinteto todos estrellas.

1 - Karl-Anthony Towns. Ayudó a regresar a los Knicks a la final del Este por primera vez desde el 1999 y a ganar la Copa NBA. Se mantiene entre el Top-20, Top-15 de la NBA.