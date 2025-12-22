Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Baloncesto

triple team

Los mejores del básquet RD en 2025

Alex Rodriguez

Cada vez es más difícil hacer una selección de los 10 mejores jugadores dominicanos del año.

Y el 2025 no es la excepción con una pléyade de excelentes baloncestistas brillando en diferentes niveles.

La tarea no es fácil, pero hay que intentarlo:

10 - Chad Baker-Mazara. Estuvo con Auburn en el final four de la NCAA se trasladó a USC y disfruta de su último año en gran forma con 21 puntos, 5.5 rebotes, 3.2 asistencias y 1.5 bloqueos.

9 - Yaxel Lendeborg. El proyectado próximo NBA es considerado un todo-terreno con potencial de primera ronda. Ahora brilla con Michigan en el básquet universitario.

8 - Richard Bautista. Campeón en la LNB, superior distrital y San Francisco de Macorís. Reclamó su lugar en la selección nacional.

7 - Juan Guerrero. El MVP de la LNB y el superior distrital, aunque estuvo en el lado incorrecto en las dos finales que casi son barridas.

6 - Jassel Pérez. El fenómeno pasó de la LNB a la selección nacional a la Liga Endesa ACB. Si solo mejora su conducta puede llegar a pisar terrenos insospechados.

5 - Chris Duarte. Ha recuperado su carrera con su paso por el BSN de Puerto Rico y ahora con el Unicaja en la Liga Endesa ACB.

4 - David Jones. No busca nada en los circuitos menores que no sea la NBA. Ha mejorado físico, tiro y defensa para cumplir la promesa a su padre.

3 - Andrés Feliz. Campeón con el Real Madrid en la Endesa ACB, armador titular de la selección nacional y uno de los bases importantes en Europa.

2 - Jean Montero. Por tercera vez seguida el mejor jugador joven de la ACB, tercero en la votación para el MVP e integrante del quinteto todos estrellas.

1 - Karl-Anthony Towns. Ayudó a regresar a los Knicks a la final del Este por primera vez desde el 1999 y a ganar la Copa NBA. Se mantiene entre el Top-20, Top-15 de la NBA.

Tags relacionados