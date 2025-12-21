Savica, con 30 puntos de Rosario, retoma primer lugar y clasifica en el TBS de Higüey

El club Savica retomó el primer lugar al superar este sábado 97-83 al club Centro, y de paso se alzó con la clasificación a la serie semifinal en la continuación del 50 Torneo de Baloncesto Superior Altagraciano (TBS Higüey 2025).

Los saviqueros, dirigidos por el técnico sancristobalense Eddy García, dirigente campeón con los Titanes del Sur en la Súper Liga LNB 2025, poseen un récord de 6-3 para ocupar la primera posición del standing de la serie regular y ser los primeros clasificados a los playoffs.

Se mantiene en la segunda posición empate con el Antonio Guzmán, ambos con registros de 5-4, seguido del club Cambelén (4-4), en tercero, y en batalla muy de cerca por una de las cuatro plazas a la etapa semifinal con los conjuntos de San Francisco (3-5) y San José (3-6).

El partido se disputó en el polideportivo Leo Tavárez, la ciudad de Higüey.

El refuerzo mocano Darwin Rosario, de Savica, anotó 30 puntos y atrapó seis rebotes, y el nativo Roderick Guzmán anotó 20 tantos, cinco capturas y cuatro asistencias, Manuel Suero 13 puntos, Leonte Espiritusanto 10 y Dayker Cedano ocho tantos, 13 rebotes y 10 asistencias.

Por el Centro, el refuerzo norteamericano Kerry Richardson 36 puntos, 13 rebotes más cinco asistencias, Jordy Peralta 22 y recuperó ocho balones, y Nathanael Louis 14 y ocho atrapadas.

cambelén se pone en 4-4

El club Cambelén (4-4) derrotó a San José, 94-89, con la ofensiva del refuerzo Adonis López, quien marcó 25 puntos y 14 rebotes, y José De la Cruz 19, siete capturas y cinco asistencias.

Junior Fortuna un doble-doble de 15 tantos y 10 rebotes, Nathanael Bonet 12 y Víctor Linares tuvo 10, y por los vencidos, Luis Peña 25 puntos más seis rebotes, el refuerzo capitalino Bryan Ramírez 20 encestes, siete capturas y siete recuperaciones, y Jonathan Guerrero 13.

El certamen es organizado por la Asociación de Baloncesto de la Provincia La Altagracia (ABAPA), que preside el diputado Jorge Tavárez, y tiene una especial dedicatoria al Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia.

partidos del martes

Con los partidos de este martes concluye la serie regular en el TBS Higüey 2025, que ya tiene anclado al club Savica en la serie semifinal, y se definirán las otras tres plazas restantes.

Los primeros en salir a la cancha son los clubes Cambelén (4-4) Centro (5-4), a las 7:20 de la noche, y luego, a las 9:00, los equipos de San Francisco (3-5) contra San José (3-6).