Howard lidera la heroica remontada baskonista en Málaga, Chris Duarte anota 23

El Kosner Baskonia remontó al Unicaja en un partido inmenso del escolta estadounidense Markus Howard, autor de 30 puntos y el triple ganador en la última jugada, para voltear 17 puntos en contra ante un equipo malagueño que comandó durante los tres primeros cuartos el choque hasta desinflarse en el último.

El cuadro vitoriano, que llegaba de perder en un intenso partido con tres prórrogas ante el Barça en la Euroliga hacía dos días y muy mermado por las bajas, con tan solo nueve jugadores disponibles, pudo resarcirse con una actuación espectacular para conquistar in extremis el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

La victoria, con una remontada de mucho mérito, se explica en las estadísticas del trío de atacantes exteriores de Kosner Baskonia: a los 30 puntos de Howard se sumaron los 20 de Timothé Luwawu-Cabarrot y los 18 de Kobi Simmons.

La calidad de Markus Howard ya se empezaba a imponer en el primer cuarto, pero la fluidez del equipo de Ibon Navarro le permitió aguantar las embestidas y construir desde la velocidad a campo abierto, con buenas pinceladas del pívot Augustine Rubit y el alero dominicano Chris Duarte.

Tras el 25-23 primer cuarto, que traducía perfectamente la igualdad entre equipos, en el segundo estuvo más fino Unicaja, que alcanzó los ocho puntos de diferencia (40-32) haciendo del rebote ofensivo un arma y de la defensa pegajosa un mandamiento.

Así, entre acciones de mucha intensidad, la polivalencia y el acierto de los interiores de Unicaja, con Tyson Pérez de vuelta y Rubit sumando, Jonathan Barreiro muy dañino desde el triple y Chris Duarte, el mejor de los locales con 23 puntos, gustándose en cada acción (51-43).

Trataba de liderar Timothé Luwawu-Cabarrot, pero su equipo acompañaba a ráfagas y seguía viendo el aro pequeño desde el exterior. La salida de vestuarios, con un 9-2 de parcial para los malagueños, abrió brecha (57-43) con un Duarte letal.

El cuadro vitoriano, con Kobi Simmons ya enchufado, consiguió responder antes del término del tercer acto, con un tramo para acortar distancias y colocarse por debajo de los diez puntos y, después de tres triples seguidos en el inicio del último cuarto, a solo dos (76-74).

La electricidad ofensiva de Howard apareció para mandar el partido a resolverse por su talento, cuando el marcador indicaba dos puntos de diferencia a favor de Unicaja a minuto y medio del final.

El base cajista Kendrick Perry tuvo un triple que hubiera sentenciado, pero tras el error, Howard anotó un dos más uno ante Perry espectacular, cayéndose al parqué, para adelantar a los vitorianos 86-87 a un minuto del desenlace, luego anotó otra canasta más adicional y se coronó con el triple final tras levantarse de una caída para dejar helado al Martín Carpena.