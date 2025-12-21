Durant brilla y los Rockets se toman revancha con los Nuggets en la NBA

Kevin Durant lideró a los Houston Rockets en la venganza sobre Denver Nuggets a domicilio este sábado, en uno de los partidos más destacados de los diez disputados por la temporada regular de la NBA.

A continuación, las cuatro escenas más destacadas de este sábado en la liga norteamericana de baloncesto:

kd brilla y los rockets se vengan de denver

KD anotó 31 puntos y los Houston Rockets se recuperaron de una polémica derrota en la prórroga para vencer a los Denver Nuggets por 115-101 el sábado.

El entrenador de Houston, Ime Udoka, fue multado con 25.000 dólares por la NBA a principios de semana tras criticar duramente el arbitraje en la derrota de los Rockets por 128-125 ante Denver el lunes.

Pero los Rockets se vengaron este sábado en Denver en el segundo juego entre ambos equipos de la Conferencia Oeste.

Durant anotó cinco triples y fue apoyado por Reed Sheppard, que saliendo del banquillo sumó 28 puntos tras encestar seis de nueve intentos desde la línea de tres puntos.

KD, de 37 años, protagonizó un acalorado altercado con el jugador local Bruce Brown al final del tercer cuarto, que obligó a sus compañeros a separarlos.

"Se dijeron algunas palabras un poco irrespetuosas", dijo Brown. "Estoy deseando verlo la próxima vez. Hay ciertas cosas que no se le dicen a otro hombre".

Durant pareció impasible ante la discusión, aunque admitió haber adoptado una actitud provocadora durante el partido. "Definitivamente quería cruzar la línea esta noche", dijo.

"Esto es baloncesto... es parte del juego. Algunas personas pueden hablar y jugar a la vez. Otras no. Tuve que aprender a hablar y jugar al mismo tiempo", añadió KD. "Creo que Bruce probablemente está aprendiendo lo mismo".

Houston mejoró a 17-8 con la victoria y sigue en el quinto puesto del Oeste, mientras que Denver ocupa el tercer lugar con un récord de 20-7.

pritchard lidera a los celtics en toronto

Con 33 puntos de Payton Pritchard, los Boston Celtics derrotaron en Toronto a los Raptors por 112-96 pese a no contar con Jaylen Brown, baja por enfermedad.

Pritchard también capturó ocho rebotes y brindó 10 asistencias.

Otros cinco jugadores de Boston terminaron con anotaciones de dos dígitos, lo que elevó el récord de los Celtics a 17-11 para trepar al tercer lugar del Este.

Los Raptors, con récord de 17-12, bajan al quinto puesto en la misma conferencia.

El español Hugo González, de 19 años y ex Real Madrid, estableció nuevas marcas personales en puntos (10) y rebotes (10) en 28 minutos en la duela para Boston.

flagg y davis no pueden con los sixers

En Filadelfia, el número uno del draft, Cooper Flagg, y Anthony Davis anotaron 24 puntos cada uno, pero no pudieron evitar la derrota de los Dallas Mavericks por 121-114 ante los locales 76ers, que tuvieron a Tyrese Maxey con una actuación estelar con 38 unidades conseguidas.

Maxey, de 25 años y con 10 partidos de por lo menos 35 tantos en la presente temporada, sumó 68 puntos en sus dos últimas presentaciones.

"Estos son los partidos que importan", afirmó Maxey. "Queríamos ganar partidos en noches consecutivas".

Los Sixers ascienden al cuarto lugar en el Este con 16-11, mientras que Dallas marcha en un incómodo duodécimo lugar en la Conferencia Oeste con 11 victorias y 18 derrotas.

butler y curry cortan racha negativa de warriors

Los Golden State Warriors cortaron una racha de tres derrotas consecutivas al vencer 119-116 a los Phoenix Suns en el Chase Center, en San Francisco.

Una canasta de Stephen Curry con 5,7 segundos por jugar en el reloj llevó la ventaja a tres puntos para los Warriors y sentenció cualquier intento de remontada de los visitantes.

Curry, cuatro veces campeón de la NBA, logró 28 puntos y nueve rebotes, mientras que Jimmy Butler III aportaba 25 unidades para Golden State.

El alero Draymond Green disputó solo ocho minutos de partido, al ser expulsado por dos faltas técnicas, la segunda por un altercado con Pat Fraher, uno de los cuatro árbitros.

Pese a la derrota, los Suns (15-13) se mantienen en la séptima posición del Oeste, un puesto por delante de Golden State, octavo con 14-15.

En Inglewood, Kawhi Leonard anotó 32 puntos, su máximo de la temporada, y los Clippers de Los Ángeles, que venían en una mala racha, se apoyaron en sus tiros de tres puntos para lograr el sábado por la noche una victoria de 103-88 sobre LeBron James y unos diezmados Lakers de Los Ángeles, rompiendo una racha de cinco derrotas consecutivas.

Luka Doncic, el líder anotador de la NBA, no regresó para los Lakers después del medio tiempo debido a una contusión en la parte inferior de la pierna. Anotó 12 puntos y consiguió cinco rebotes en 19 minutos después de fallar sus primeros seis tiros. Doncic venía de un triple-doble de 45 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias en Utah el jueves.

James, quien cumplirá 41 años el 30 de diciembre, lideró a los Lakers con 36 puntos, su máximo de la temporada.

James Harden sumó 21 puntos y diez asistencias para los Clippers. John Collins añadió 17 puntos y 12 rebotes.

En Sacramento, Deni Avdija contabilizó 24 puntos, diez asistencias y siete rebotes, y los Trail Blazers de Portland superaron el sábado 98-93 a los Kings de Sacramento para barrer una serie a visita recíproca.

Como locales, los Blazers vencieron a los Kings por 134-133 en tiempo extra el jueves por la noche, con los tiros libres de Avdija en las postrimerías del encuentro. Avdija ha anotado 20 puntos o más en todos los encuentros de esta temporada salvo cinco.

Shadedon Sharpe agregó 23 puntos, Toumani Camara sumó 15 y Donovan Clingan terminó con 14 unidades y 14 rebotes. Portland ha ganado tres duelos seguidos para mejorar a 12-16.

Dennis Schroder anotó 21 puntos por Sacramento, y el novato Maxime Raynaud totalizó 17 tantos y 12 rebotes. Los Kings han perdido cinco encuentros seguidos y nueve de diez para caer a 6-22.

La estrella de Sacramento, Domantas Sabonis, sigue fuera con una lesión en la rodilla izquierda por unas cuatro o cinco semanas.

En Salt Lake City, Desmond Bane anotó 32 puntos, incluyendo la bandeja ganadora con 0.9 segundos restantes en tiempo extra, para ayudar al Magic de Orlando a superar el sábado por la noche 128-127 al Jazz de Utah.

Paolo Banchero añadió 23 puntos, nueve rebotes, nueve asistencias y bloqueó dos tiros para ayudar a Orlando a romper una racha de dos derrotas consecutivas como visitante. Anthony Black contribuyó con 20 puntos, seis rebotes y cinco asistencias.

George lideró a Utah con 27 puntos y nueve asistencias. Svi Mykhailiuk sumó 23 puntos mientras que Isaiah Collier tuvo 18 puntos y nueve asistencias. Kevin Love añadió 16 puntos y un máximo de la temporada de 16 rebotes desde el banquillo.

El Jazz, que jugó su segundo partido consecutivo sin su máximo anotador Lauri Markkanen, remontó un déficit de 19 puntos y lo llevaron a tiempo extra con una bandeja de Collier con 5.2 segundos restantes en el tiempo reglamentario.