Dosa obtiene su sexta corona en el TBS de La Vega

El Club Dosa venció 88-66 a La Villa el pasado viernes en el sexto partido de la serie final del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de La Vega para proclamarse como campeón por sexta oportunidad en su historia.

Julito Duquela, el entrenador de los ganadores, obtuvo su título número tres en forma consecutiva en el basket Vegano (2023, 2024 con La Matica y 2025 con el Dosa).

Eusebio Suero fue electo como el Jugador Más Valioso de la serie final cuando terminó con 25 puntos y 11 rebotes, Jerry Flores (9-4 de tres) con 19 dígitos, Enmanuel Egbuta 16 tantos con siete rebotes, Tyran Lattibeaudiere con 12 puntos, siete rebotes y nueve asistencias, Víctor Martínez con 10 dígitos, ocho rebotes y ocho asistencias.

Por La Villa, Luis Martínez encestó 15 puntos con 10 rebotes, Charles Mitchell tuvo 15 unidades con siete rebotes y Rrandy Santos logró 13 puntos con ocho rebotes.

La justa estuvo dedicada a Leonardo Aguilera, máximo ejecutivo de Banreservas, y puso en disputa la copa Malta India.