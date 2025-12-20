Club Antonio Guzmán vence y se acerca a la clasificación en el TBS Higüey 2025

El club Antonio Guzmán venció este viernes 91-78 al combinado de San Francisco para acercarse a la clasificación y de paso colarse al primer lugar del standing de la serie regular del 50 Torneo de Baloncesto Superior Altagraciano (TBS Higüey 2025), en un partido disputado en el polideportivo Leo Tavárez, de esta ciudad.

El Antonio Guzmán tiene 5-4 para escalar la cima, a 0.5 partido del segundo lugar que ocupan Centro y Savica, con 5-3, los tres muy cercas de obtener los boletos (4) a la semifinal, a 5-3. Por un cuarto peldaño, batallan San Francisco y San José, con 3-5, y Cambelén registra 3-4.

Por el Antonio Guzmán, el refuerzo santiagués Oliver García 29 puntos, 12 asistencias y cuatro rebotes, el nativo Jeremy Sarmiento 22 tantos y 12 capturas, más cuatro asistencias.

El capitán José Castillo 14 tantos, seis atrapadas y siete asistencias, y Ariel De León coló 12.

Por el San Francisco, Jorky Mota anotó 28 puntos, Oscar Montero tuvo 20 dígitos, siete rebotes y siete asistencias, y el refuerzo norteamericano Jeff Allen 17 y 10 atrapó 10 balones.

Club San José revive

El club San José se impuso este viernes en tiempo extra, 105-103, ante su homólogo del Centro, con un donqueo del nativo Luis Peña, restando 0:3 décimas que rompió un empate.

El choque estaba igualado 103-103 con el balón en posesión del Centro, y una ofensiva de Kerry Richardson en un pase de balón éste fue interceptado por Juan Areche, quien se lo lanzó hacia adelante a Peña por la media cancha y penetró hasta el fondo en un donqueo.

Peña coló 29 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, Jonathan Guerrero 27 y nueve atrapadas, el refuerzo capitalino Bryan Ramírez 23, nueve capturas y seis pelotas, y Joan Paniagua 14.

Por el Centro, el refuerzo estadounidense Kerry Richardson anotó 35 puntos con 10 rebotes y cinco asistencias, Jordy Peralta 18 tantos y siete recuperaciones, Albert Fernández tuvo cifras dobles en puntos (15), asistencias (15) y ocho rebotes, y Welín Rosa 12 y 12 rebotes.

El certamen es organizado por la Asociación de Baloncesto de la Provincia La Altagracia (ABAPA), que preside el diputado Jorge Tavárez, y tiene una especial dedicatoria al Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia.

Partidos del domingo

Los partidos del domingo en el TBS Higüey 2025 serán entre los clubes Savica versus San Francisco, a las 7:20 de la noche, y a las 9:00, los equipos de Cambelén y Antonio Guzmán.