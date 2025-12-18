Diego Colón, con 26 tantos, lidera a La Villa que extiende final del TBS de La Vega

El refuerzo Diego Colón volvió a comandar la ofensiva con 26 puntos en la victoria de La Villa 92-87 sobre el Dosa en el quinto partido de la serie final pactada a un 7-4 del TBS de La Vega.

Todavía los salecianos, que ganaron los primeros tres partidos, dominan por 3-2 la final de la justa dedicada a Leonardo Aguilera, máximo ejecutivo de Banreservas, en opción a la copa Malta India.

Henry Féliz encestó 14, incluyendo cuatro de seis lances de tres puntos, Luis Martínez añadió 14 tantos con seis rebotes y seis asistencias y Jhon Féliz agregó 13 tantos.

Por el Dosa, Tyran Lattibeaudiere hizo 23 puntos con 14 rebotes, Eusebio Suero tuvo 21 tantos, Víctor Martínez 13 unidades con seis rebotes y siete asistencias y Enmaneul Egguta 10 puntos con 16 rebotes.

El sexto partido está programada para este viernes a partir de las 8:00 de la noche en el Pabellón Bajotecho Fernando Teruel.