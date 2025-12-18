Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Diego Colón, con 26 tantos, lidera a La Villa que extiende final del TBS de La Vega

Diego Colón, de La Villa, maneja el balón ante la defensa de Reyson Beato, del Dosa, en el cuarto partido de la final del TBS de La Vega.fuente externa

Listín DiarioLa Vega

El refuerzo Diego Colón volvió a comandar la ofensiva con 26 puntos en la victoria de La Villa 92-87 sobre el Dosa en el quinto partido de la serie final pactada a un 7-4 del TBS de La Vega.

Todavía los salecianos, que ganaron los primeros tres partidos, dominan por 3-2 la final de la justa dedicada a Leonardo Aguilera, máximo ejecutivo de Banreservas, en opción a la copa Malta India.

Henry Féliz encestó 14, incluyendo cuatro de seis lances de tres puntos, Luis Martínez añadió 14 tantos con seis rebotes y seis asistencias y Jhon Féliz agregó 13 tantos.

Por el Dosa, Tyran Lattibeaudiere hizo 23 puntos con 14 rebotes, Eusebio Suero tuvo 21 tantos, Víctor Martínez 13 unidades con seis rebotes y siete asistencias y Enmaneul Egguta 10 puntos con 16 rebotes.

El sexto partido está programada para este viernes a partir de las 8:00 de la noche en el Pabellón Bajotecho Fernando Teruel.

