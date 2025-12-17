De León y Rosario sobresalen, Antonio Guzmán y Savica empatan en segundo del TBS de Higüey

Los clubes Antonio Guzmán y Savica empataron en el segundo lugar del standing tras salir triunfantes el martes en el 50 Torneo de Basket Superior Altagraciano (TBS Higüey 2025), en los choques jugados en el polideportivo Leo Tavárez.

El Antonio Guzmán se impuso 102-79 al San José (2-5), que perdió por quinta vez seguida, y Savica, que ganó por cuarta vez al hilo, dispuso 92-91 de Cambelén (3-4), para poner su foja en 4-3, en segunda posición del standing por debajo de los líderes del club Centro (5-1).

Los líderes anotadores del Antonio Guzmán fueron el nativo Ariel De León con 35 puntos y atrapó siete rebotes, José Castillo 27 tantos, el refuerzo de Bonao Bryan De la Cruz un doble-doble al anotar 19 dígitos más 13 rebotes y siete asistencias, y Ronny Bort ocho y 13 capturas.

Por San José, el refuerzo capitalino Anfernee Acevedo coló 19 puntos, Luis Peña alcanzó cifras dobles en anotación (18) y en rebotes (10), Joan Paniagua 14 y Albert Reyes tuvo 10.

El refuerzo de Moca Darwin Rosario encestó una canasta con 39 segundos del final del partido para darle la victoria al club Savica, 92-91 ante San José, y cerrar el partido con una destacada actuación de un doble-doble 33 puntos y 10 asistencias, y ocho rebotes.

Rosario contó con el apoyo de los nativos Roderick Guzmán 15 puntos y Dayker Cedano 12.

Por Cambelén, que no pudo lograr la victoria pese a tener tres jugadores con 20 o más puntos, brillaron el refuerzo capitalino Kevin Mateo con 24 encestes, cinco balones capturados y cinco asistencias, Nathanael Bonet ligó 20 tantos más nueve asistencias, José Luis De la Cruz 20, Junior Fortuna aportó 12 y Francisco Campusano siete y 16 rebotes.

El certamen es organizado por la Asociación de Baloncesto de la Provincia La Altagracia (ABAPA), que preside el diputado Jorge Tavárez, y tiene una especial dedicatoria al Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia.

Los partidos del viernes en el TBS Higüey 2025 serán entre los clubes Centro y San José, a las 7:20 de la noche, y luego, a las 9:00, las escuadras del Antonio Guzmán y San Francisco.