Karl-Anthony Towns planea donar ganancias obtenidas en la Copa NBA a la República Dominicana

Entre alegrías y emociones después de conquistar la Copa NBA, Karl-Anthony Towns anunció que planea donar su bono de US$ 530,000 dólares a Go Sports y Go Ministries en República Dominicana para ayudar a distintas familias y comunidades a construir proyectos relacionados con el deporte.

“Estoy emocionado de darle la oportunidad de poder cumplir sus sueños a cientos de niños en Tamboril y Santiago. Es algo que me emociona demasiado”, aseguró en una rueda de prensa.

Las declaraciones del delantero de poder llegaron luego de que los New York Knicks ganaran la final de la Copa NBA al derrotar por 124-113 a los San Antonio Spurs. El encuentro fue disputado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El dominicano aportó un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes para ayudar a que el quinteto de la Gran Manzana atrapara el título.

Compromiso con RD

En septiembre del presente año, el baloncestista estuvo presente en Santiago de los Caballeros junto a autoridades del Gobierno para formalizar una alianza en beneficio de los jóvenes de distintas localidades.

Durante esa visita, el presidente Luis Abinader anunció la construcción de una arena para la práctica de baloncesto en el municipio Tamboril, provincia Santiago, en una alianza entre el Gobierno y la estrella de los New York Knicks.

En ese sentido, el nacido en Nueva Jersey agradeció a Dios por la oportunidad de demostrar su amor por el país y por permitirle vivir su sueño de ser dominicano y ayudar a sus compatriotas.

Towns y la selección

Towns se ha colocado el uniforme del combinado nacional en varias ocasiones, una de las más recordadas ocurrió en la Copa Mundial de Baloncesto 2023 celebrada en tres países del continente asiático (Filipinas, Japón e Indonesia).

Su debut con la “selección del pueblo” se produjo en un amistoso contra Estados Unidos organizado en Las Vegas el 12 de julio de 2012.

Además, estuvo con solamente 15 años en el Torneo de Clasificación Olímpica FIBA 2012 y en la AmeriCup de 2013, ambos torneos organizados en Venezuela.

Towns, hijo de padre estadounidense, Karl Towms señor, y de madre dominicana, Jacqueline Cruz, ha mostrado siempre un interés particular por representar sus raíces quisqueyanas.