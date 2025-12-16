Máximo Gómez, con Warren, Bautista y Ferreiras, gana corona 14 en el TBS de San Francisco

El club Máximo Gómez venció 69-66 al San Vicente para conquistar la trigésima sexta versión del basket superior con refuerzos de San Francisco de Macorís que estuvo dedicado al doctor Leonardo Aguilera en opción a la copa Grupo Rizek.

El equipo azul, orientado por el técnico David Díaz, logró dominar la parte final del último cuarto en un partido que se mantuvo cerrado en todo el trayecto.

Aunque Máximo Gómez sacó una ventaja de diez puntos en el último cuarto, restando cinco minutos el San Vicente ripostó y con 21 segundos en el reloj perdía por dos puntos, pero un fallo detrás del arco de Claudio Ortega permitió que Reinie Gutiérrez lanzara dos tiros libres, de los cuales anotó uno que finalmente le dio la ventaja de tres puntos a los ganadores.

San Vicente dominó la primera mitad 36-31 con una labor combinada de Adris de León y Claudi Ortega que estuvieron certeros en sus lances de corta y larga distancia.

Los mejores encestadores por el Máximo Gómez fueron Michael Warren con 24 puntos, Richard Bautista anotó 23 y Luismal Ferreiras ligó 8 puntos y 19 rebotes.

Por el club San Vicente, los más sobresalientes fueron Austin Trice y Dolfis Arias con 14 puntos cada uno, Adris de León aportó 13 y Johan Camilo con 11.

La serie final pactada al mejor de cinco encuentros fue dominada 3-2 por el Máximo Gómez en el máximo de encuentros en el polideportivo Mario Ortega del complejo deportivo local.

La copa grupo Rizek fue entregada por Rafael Almánzar Rosario siendo recibida por jugadores y técnicos del club Máximo Gómez.

Esta fue la tercera corona seguida del equipo azul y la décimo cuarta de toda la historia del basket francomacorisano siendo la franquicia más ganadora del torneo superior local.